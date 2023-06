Con Italo e Trenitalia puoi andare in vacanza in posti da sogno senza spendere una fortuna | Affrettati

Con l’arrivo dell’estate tornano in auge le vacanze nelle principali località turistiche nostrane. Italo e Trenitalia ti consentono di raggiungere queste mete mozzafiato con un esborso decisamente alla portata

La stagione calda è quella in cui la gente si sposta di più. La voglia di evadere dalla propria routine quotidiana e di rilassarsi un po’ prende il sopravvento. Un concetto che vale anche per i più piccoli che dopo le fatiche scolastiche hanno tutto il diritto di svagarsi e di giocare liberamente.

Le opzioni per spostarsi sono tante, dalla macchina all’aereo fino ad arrivare al bus e al treno. Ed è proprio quest’ultima opzione che quest’estate può risultare più che conveniente viste le straordinarie proposte che hanno in serbo le due principali compagnie di treni del Bel Paese.

Le migliori offerte di Italo e Trenitalia per le più note località turistiche del centro-sud

Se si vuole organizzare una bella vacanza in Campania, le opzioni più gettonate sono senza dubbio Napoli, la Costiera Amalfitana e Pompei. In Puglia spazio alla bellezza incontaminata del Salento, mentre la Sicilia si propone con spiagge da sogno e tanta cultura. Grazie ad Italo si possono raggiungere questi posti risparmiando un po’ di soldi.

Ad esempio un biglietto solo andata da Roma a Pompei può costare dai 24,90 euro ai 41,90 euro. Tutto chiaramente dipende dal giorno di partenza. Dal 21 giugno si può viaggiare dalla Capitale fino a Napoli Afragola per poi proseguire con Itabus fino a Pompei. Da Roma però si può arrivare fino ad Agrigento e alla splendida Valle dei Templi.

La città siciliana sarà Capitale della Cultura 2025. Dunque un buon motivo per visitarla adesso prima che venga presa d’assalto da orde di turisti tra due anni. Sempre dal 21 giugno i costi vanno da 36,90 euro a 71,90 euro a persona per un viaggio di sola andata. Per i giovani invece c’è un bel Roma-Gallipoli a partire da 25,90 euro.

Trenitalia invece ha varato diverse tipologie di sconti. Per gli over 60 ad esempio c’è un’agevolazione fino al 50% sulle Frecce e sugli Intrecity. Chi ha meno di 30 anni può invece viaggiare su Freccia con l’offerta Frecciayoung a prezzi che vanno da 19 a 29 euro. Su Intercity e Frecciabianca lo sconto per i giovani può arrivare anche al 70%.

Non mancano le proposte per i gruppi. Da 3 a 5 persone c’è il 60% di sconto, mentre le famiglie sull’IC notte possono risparmiare fino al 50%. Sugli IC diurni invece i bambini non pagano e gli adulti possono beneficiare di agevolazioni che rientrano fino al 40%. Con l’offerta Frecciafamily gli under 15 viaggiano gratis e gli adulti hanno diritto al 50% di sconto sul prezzo del biglietto.