Caro carburante, se fai rifornimento a quest’ora risparmi tanti soldi | Meglio fare il pieno!

Il caro carburante è una vera piaga per gli automobilisti italiani. Fortunatamente, seguendo alcuni accorgimenti è possibile fare rifornimento spendendo pochissimo.

Di recente, il prezzo del carburante è arrivato letteralmente alle stelle. Attualmente, fare il pieno alla propria automobile nel nostro Paese costa mediamente più di mille euro all’anno, valore che mette l’Italia tra i primi posti in Europa per il costo del carburante.

Ad evidenziare questo triste primato è un’analisi condotta da Facile.it e come si evince dai dati riportati, il maggiore impatto sul prezzo dei carburanti è dovuto alle accise, ovvero, quelle imposte indirette sulla fabbricazione e vendita dei prodotti di consumo.

A questo punto, sempre più spesso ci si chiede come fare per risparmiare e se esistono degli escamotage per contrastare il caro carburante. In verità, alcuni piccoli accorgimenti per spendere meno ci sarebbero, quindi, meglio scoprirli nelle prossime righe.

Come risparmiare sul rifornimento auto

Con l’impennata dei prezzi del carburante, non sono pochi gli automobilisti alla ricerca di idee e spunti per risparmiare qualche euro. Ebbene, qualche trucchetti ci sarebbe, ma è necessario adottarle con costanza per ottenere dei reali benefici.

Una prima buona abitudine è adottare una guida fluida, evitando accelerazioni improvvise. Inoltre, è meglio controllare periodicamente la pressione delle gomme e non tenere montati box sul tetto, se non necessari. Un’altra buona soluzione per proteggere il nostro portafogli, è spegnere il motore della nostra auto durante le soste prolungate e non esagerare con l’utilizzo del climatizzatore o dell’impianto di riscaldamento. Anche la tecnologia può venirci in soccorso nella lotta al caro carburante. Infatti, esistono diverse app per smartphone che contribuiscono ad individuare in tempo reale i distributori più convenienti nelle vicinanze.

Infine, potrebbe essere utile prestare attenzione ad un altro dettaglio, ovvero, il rialzo dei prezzi del carburante durante i weekend o all’inizio della settimana. Questo perché, normalmente, sono di più gli automobilisti che si riforniscono proprio in quei giorni. Pertanto, potrebbe essere opportuno preferire i giorni più centrali della settimana, come il mercoledì o il giovedì nelle ore notturne, quando i prezzi tendono a diminuire. Ad ogni modo, per risparmiare tanti soldi una mossa intelligente potrebbe essere trovare un modo alternativo per spostarci. Qualora, dovesse essere davvero impossibile spostarsi a piedi, una valida alternativa alla propria auto, potrebbe essere il trasporto pubblico. In alternativa, è possibile considerare l’acquisto o il noleggio di una bici elettrica o, comunque, un mezzo sostenibile.