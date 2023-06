Gratta e Vinci, vincita milionaria alle porte di Roma: quanto ha intascato

In una tabaccheria situata nei pressi della Capitale un fortunato vincitore ha intascato una cifra stratosferica con un Gratta e Vinci da 20 euro

Le grandi vincite al Gratta e Vinci sono come un fulmine a ciel sereno in grado di sconvolgere la vita (in positivo) della persona a cui capita. Anche stavolta è stato così. Naturalmente non si conoscono le generalità del vincitore, ma i dettagli si.

Il tutto è avvenuto presso la tabaccheria Del Vecchio situata in via Sardegna 15 a Genzano di Roma, comune situato nell’hinterland capitolino. Andiamo a scoprire i dettagli di questo straordinario evento.

Vincita clamorosa al Gratta e Vinci: i dettagli sulla cifra incassata

È bastato un tagliando “Il Miliardario Maxi” Gratta e Vinci dal costo di 20 euro per vincere il premio massimo di 5 milioni di euro. Prevede diverse modalità di gioco. Oltre al classico abbinamento tra i “numeri vincenti” e i “tuoi numeri”, questo biglietto ha anche altre opzioni di gioco che mettono in palio dei premi interessanti.

Nell’area “Maxi Bonus” sono previste tre possibilità. Si tratta di x2, x5 e x10. Quindi se nei “tuoi numeri” si trova un numero presente sotto uno dei Maxi Bonus, il premio relativo sarà moltiplicato per 2, 5 o 10 volte. Nella parte de “Il Miliardario Maxi” c’è invece una sezione denominata “se trovi i simboli vinci”.

In pratica se nei “tuoi numeri” c’è uno dei simboli proposti si vincono questi premi: 100 euro con la stella, 200 euro con il ferro di cavallo e 500 euro con la moneta. Diverso il discorso con il lingotto con cui si vincono tutti i premi dell’area i tuoi numeri. Dunque diverse possibilità per potarsi a casa dei ghiotti premi.

L’importante però è prendere il gioco per quello che è senza pensare che possa essere davvero una fonte di guadagno. Eventi come questo capitano davvero una tantum e non è detto che se si facciano più tentativi ci siano maggiori possibilità. Anzi, può capitare che la fortuna baci chi magari si cimenta per la prima volta in questo genere di attività.

Tornando all’evento dello specifico si tratta della seconda vincita più alta del mese di giugno. Al primo posto c’è la vincita da 6 milioni di euro ottenuta a Torino con il tagliando “Vinci in Grande”. Chissà magari la fase centrale dell’anno è propizia in tal senso o magari è solo una mera casualità. Chissà dove si verificherà il prossimo successo e chi da un giorno all’altro potrà cambiare completamente i propri orizzonti.