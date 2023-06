Truffe e raggiri ai danni degli anziani, le ultime trovate dei malfattori: come difendersi

Sono tantissimi gli anziani adescati e truffati ogni giorno in Italia. Ecco le ultime trovate e come evitare di cadere nelle trappole dei malfattori.

Negli ultimi tempi, sono sempre più frequenti le truffe, soprattutto, ai danni dei cittadini più anziani, che spesso conservano all’interno delle proprie case somme di denaro in contanti ed oggetti preziosi. Dunque, le persone più in là con l’età rappresentano per i malfattori la parte più vulnerabile della popolazione.

I malviventi, che possono essere uomini o donne, si presentano spesso in modo elegante, ma soprattutto, si comportano in maniera cordiale e rassicurante con lo scopo di mettere a proprio agio la malcapitata vittima. Spesso organizzano delle vere e proprie messinscene, fingendosi tecnici che devono fare riparazioni in casa, militari delle forze dell’ordine che devono fare dei controlli o impiegati amministrativi che richiedono una fattura non saldata.

Insomma, le scuse possono essere le più svariate, si tratta, però, solo di subdole trappole che hanno il solo scopo di sottrarre alla vittima denaro in contante, gioielli e quant’altro presente in casa. Questo è quello che sta accadendo, in particolare, in alcuni quartieri di Roma. Inoltre, nelle ultime settimane viene messa in atto una certa tipologia di truffa che è meglio imparare a riconoscere ed evitare.

Le ultime trovate dei malfattori: come difendersi

Attualmente, sono numerose le truffe che vengono perpetrate ai danni di tutti, ma soprattutto, delle persone più anziane. Ad essere, nell’occhio del mirino dei malfattori soprattutto i cittadini romani, prima vittime della ormai nota truffa delle monetine e delle gomme delle auto bucate, poi dei finti tecnici, militari delle forze dell’ordine o impiegati che con una scusa riescono ad entrare in casa e ad impossessarsi di tutto ciò che trovano.

Raggiri che finora avrebbero fruttato oltre 100 mila euro solo nelle ultime settimane. Proprio come ha evidenziato il Messaggero, la Procura di Roma avrebbe già contato circa venti rapine per un bottino di oltre 70 mila euro.

Purtroppo, le tecniche con cui i malviventi raggirano le loro vittime sono sempre diverse e non è un’operazione facile prevenirle. Per tale ragione, le forze dell’ordine hanno provveduto a rafforzare i controlli sul territorio e soprattutto a dispensare qualche utile suggerimento, soprattutto, alle persone più in là con l’età. La raccomandazione principale è di non cedere a strane richieste ed in alcuni centri sono stati organizzati dei meeting ad hoc, che hanno coinvolto anziani e i proprio cari, proprio per sensibilizzare sull’argomento. “L’informazione è determinante per fornire strumenti utili agli anziani – hanno evidenziato i militari – ma soprattutto, invitiamo tutte le vittime a denunciare perché solo così è possibile arginare un fenomeno sempre più in aumento”.