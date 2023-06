Se vuoi assicurarti un futuro sereno, corri subito in Posta: che cosa hanno creato per noi

Arriva un nuovo prodotto firmato Poste Italiane: la nuova frontiera di investimento

Molti piccoli e grandi risparmiatori si prodigano alla ricerca di fondi di investimento sicuri, in quanto vorrebbero ricavare qualcosa dai propri gruzzoli senza tuttavia mettere a rischio il proprio patrimonio. Sono parecchi pertanto a indirizzarsi verso l’acquisto di titoli di Stato quali i Btp, poiché sono sicuri e garantiti dal governo, rendendo cifre anche abbastanza allettanti sul lungo periodo.

Un ottimo lavoro in tal senso lo sta effettuando però anche Poste Italiane, che ha negli ultimi anni predisposto una lunga serie di strumenti a favore del cittadino, invogliandolo a investire in maniera sicura e trasparente, senza rischiare il patrimonio in base all’andamento dei mercati. Di recente questo istituto ha lanciato un nuovo prodotto valido che potrebbe consentire di ricavare ottimi guadagni con pochissimo sforzo.

In cosa consiste?

Che cos’è Poste Domani Insieme

Poste italiane lancia Poste Domani Insieme, uno strumento finanziario dedicato a chi vuole effettuare un piccolo investimento. Trattasi di un prodotto di investimento assicurativo a lungo termine, che poco o nulla viene scalfito dalle montagne russe dei mercati finanziari globali.

Poste Domani Insieme è un contratto assicurativo in forma mista e a prestazioni rivalutabili. Esso si connota come una vera e propria assicurazione sulla vita che prevede anche dei riscatti parziali delle cedole già liquidate. Pensato proprio per chi non ama investimenti ad alto rischio, esso si rivolge ai piccoli e medi risparmiatori con una durata di 10 anni e prevede la possibilità di integrare il capitale iniziale assicurato con dei versamenti aggiuntivi.

Il fine ultimo di Poste italiane con questa iniziativa è quello di assicurare un rendimento del capitale investito attraverso la rivalutazione annua che viene calcolata in base all’andamento della gestione separata Posta Vita Valore Solidità.

Quali sono i vantaggi per i clienti di Poste italiane

I clienti di Poste italiane che aderiscono a Poste Domani Insieme possono beneficiare di alcuni vantaggi specifici:

l’ esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per tutta la durata del contratto;

per tutta la durata del contratto; la copertura assicurativa su malattie gravi offerta gratuitamente ai clienti di Poste Domani;

offerta gratuitamente ai clienti di Poste Domani; la possibilità per il cliente di designare quali siano i beneficiari dell’investimento assicurativo, nonché l’ulteriore possibilità di modificarli nel corso della durata del contratto;

dell’investimento assicurativo, nonché l’ulteriore possibilità di nel corso della durata del contratto; il vantaggio di non vedere il capitale liquidato sottoposto a imposta di successione.