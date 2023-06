Dropshipping, per avviare un’attività online a bassissimo costo | La guida completa

Scopriamo tutto sul dropshipping, un innovativo sistema di vendita che consente di avviare la propria attività online investendo pochissimo.

Il dropshipping è un sistema di vendita applicabile all’e-commerce. Si tratta, sostanzialmente, della vendita online di prodotti senza averlo materialmente in magazzino. Dunque, si tratta di un’attività online che prevede pochissimi costi, considerato che gli articoli non sono materialmente in possesso del venditore, ma sono proposti agli acquirenti facendo da tramite tra il fornitore ed il pubblico.

In buona sostanza, la formula di business del dropshipping garantisce a coloro che vogliono intraprendere un’attività di e-commerce, un sistema low cost, grazie alle semplificazioni offerte dal digitale.

Grazie alla sua semplicità, questo modello è molto diffuso, anche se non sempre offre esclusivamente vantaggi. Infatti, non mancano le criticità che è meglio conoscere per non farsi cogliere impreparati.

Dropshipping: pro e contro

Il dropshipping è un metodo di vendita molto utile per chi desidera avviare un’attività online low cost. Questo perché, il venditore non possiede materialmente in magazzino gli articoli. Ovviamente, questo è possibile perché alla base c’è un accordo commerciale tra il venditore dropshipper ed il fornitore primario, in un’ottica di mutuo vantaggio. In questo modello, quindi, il venditore è responsabile esclusivamente della pubblicizzazione del prodotto e della sua comunicazione.

Facendo un esempio pratico, in questo sistema quando un utente si dedica allo shopping online e sceglie un articolo da una piattaforma e-commerce, il prodotto è in mano al fornitore e non direttamente dal negozio online. In altre parole, l’acquirente compra tramite il portale e non dal portale, ma dal fornitore. Come abbiamo anticipato, il dropshipping offre il grosso vantaggio di intraprendere un’attività online con minimi costi iniziali.

In più, il venditore non deve sostenere costi di gestione di magazzino, di imballaggio e spedizione. Praticamente, basta una semplice connessione ad internet e può essere proposto qualsiasi prodotto. Di contro, è necessario saper gestire numerosi ordini e rivolgersi a più fornitori anche molto diversi tra loro. Tra gli aspetti critici di questo metodo di vendita, troviamo anche i potenziali guadagni. La formula di business del dropshipping è davvero remunerativa solo per i venditori capaci di gestire volumi molto elevati.

Infine, è bene sapere che per avviare un’attività in dropshipping in Italia, è necessario possedere partita Iva con codice Ateco 47.91.10 “Commercio al dettaglio di prodotti via internet”, iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio della propria provincia, Iscriversi alla gestione INPS per commercianti e dare comunicazione dell’inizio attività presso lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune dove ha sede legale l’impresa. Ad ogni modo, per avere un quadro completo delle informazioni necessario è preferibile affidarsi ad un commercialista esperto.