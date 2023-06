Viaggi, i cinque motivi per cui è meglio il treno rispetto all’aereo: forse non li conosci

Per quanto l’aereo sia più veloce ed immediato ci sono alcuni fattori che rendono di gran lunga più confortevoli i viaggi in treno. Vediamo quali sono

Viaggiare in treno può essere molto più comodo di ciò che sembra. Ha infatti dei pro che spesso e volentieri vengono sottovalutati e che possono essere anche più invitanti di quelli dell’aereo. Certo al giorno d’oggi con tutti questi voli low cost diventa difficile scegliere il treno come prima opzione.

Ragionando con calma però si possono scorgere alcuni particolari che possono far pendere la bilancia nettamente dalla parte del treno. Non resta che scoprirli in modo tale da poterli tenere a mente nel momento in cui si decide di fare un viaggio. Chiaramente un discorso del genere si può fare su tratte non troppo lunghe altrimenti diventa un po’ fuori luogo.

Le 5 ragioni per cui il treno conviene di più dell’aereo

Il treno a differenza degli altri mezzi (soprattutto dell’aereo) consente una maggiore libertà di movimento e non implica il dover rimanere seduti per rispettare i tempi di decollo o atterraggio. Anche in bagno si può andare con maggiore tranquillità visto che gli spazi sono realmente a misura d’uomo e non come sui bus dove spesso le persone adulte non riescono nemmeno ad entrare.

I tempi morti con il treno sono decisamente minori. Non c’è bisogno di andare troppo tempo prima in stazione o di dover espletare delle pratiche come il check-in. Un fattore che giova al benessere psicofisico delle persone che non sempre hanno tempo e pazienza per sopportare le lunghe attese.

Al giorno d’oggi però ciò che conta di più è senz’altro la possibilità di restare connessi. In treno si può fare, in aereo no. C’è chi non riesce a farne a meno anche per qualche ora e quindi preferisce di gran lunga viaggiare su rotaie invece che volare.

Sapevate che viaggiare in treno comporta un impatto ambientale minore rispetto all’aereo? Il discorso è valido anche per i veicoli con le gomme. Per quanto concerne i passeggeri, chi sceglie il treno produce in media il 76% di gas serra in meno di chi invece opta per l’aereo e il 66% in meno di chi utilizza l’auto. Capitolo valigie. In treno non ci sono vincoli o costi aggiuntivi e soprattutto “le dimensioni non contano”. Ragion per cui un bagaglio da 20 kg o da 40 kg non comporta alcuna differenza. In più si può anche trasportare la bici e i propri cani e gatti senza doverli riporre in stiva.