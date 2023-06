Vacanze al mare, sono davvero così care? Con queste semplici mosse puoi abbattere i costi

I continui rincari potrebbero rendere impossibile una semplice vacanza al mare. Esistono però dei metodi per risparmiare e concedersi un po’ di relax e farsi cullare dal rumore delle onde

L’arrivo dell’estate fa aumentare la voglia di lasciarsi andare ad una bella vacanza al mare. Non si tratta di qualcosa di semplice visto la lunga fase di rincari, ma con un po’ di astuzia si può comunque organizzare un piccolo soggiorno in qualche bella località marina.

Seguendo alcuni consigli pratici però si possono abbattere i costi delle strutture in cui pernottare e chiaramente anche degli stabilimenti balneari. Ecco tutto quel che c’è da sapere in merito.

I migliori consigli per risparmiare su una vacanza al mare

La prima cosa da fare è scegliere per bene la località dove si intende trascorrere il proprio soggiorno. Infatti i prezzi per poter soggiornare sugli arenili varia da zona a zona e magari scrutando per bene si può trovare una buona opportunità in tal senso, Ad esempio vicino alle spiagge più rinomate e costose ce ne sono altre belle ma dove si può risparmiare in maniera più che consistente.

Per andare sul sicuro si può scegliere la spiaggia libera ma bisogna essere disposti a fare qualche rinuncia in termini di comfort visto che ci si può ritrovare anche a stendersi con l’asciugamano sulla sabbia. Per il resto, bagno e docce gratuite nelle immediate circostanze in qualche modo si rimediano.

Altro tassello fondamentale è il periodo. Luglio e agosto come è ben noto sono più onerosi sotto questo punto di vista. Ferie permettendo sarebbe più opportuno optare per giugno e settembre. Oltre al risparmio ci si può godere una maggiore tranquillità e un mare di gran lunga più pulito.

Tornando però al nocciolo della questione, ovvero ombrelloni sedie e lettini è necessario fare qualche riflessione. Soprattutto se si va al mare con l’intera famiglia va considerato che i più piccoli passano la maggior parte del proprio tempo sulla sabbia e in acqua. Quindi non serve prendere in affitto un lettino a testa, ne possono bastare anche un paio.

Per chi non ha bambini al seguito prendere l’ombrellone qualche fila più dietro può aiutare a contenere i costi, così come sottoscrivere un abbonamento nel caso in cui si decisa di fermarsi per qualche settimana o mese. Per concludere i dettami per risparmiare sulle vacanze al mare è sempre meglio acquistare l’occorrente (costumi, creme solari) prima di partire e optare per il pranzo fai da te. E a cena? Trovare il posto giusto che abbini qualità e prezzo al giorno grazie alle recensioni online d’oggi non è poi così difficile.