Passaporto, in alcune città italiane i tempi di rilascio e rinnovo possono essere lunghissimi: ecco quali sono

Se in alcune bisogna pazientare un bel po’ in altre i tempi sono piuttosto celeri. Andiamo a scoprire perché avviene ciò e soprattutto dove è più conveniente espletare questa pratica

Chi ha intenzione di fare un viaggio verso delle destinazioni lontane deve necessariamente munirsi di passaporto. Grazie a questo documento si può andare ovunque senza nessun genere di restrizione. Purtroppo però in alcune zone d’Italia sta diventando sempre più complicato ottenerlo e i tempi di attesa possono essere davvero lunghissimi.

In determinate città possono volerci anche 7 mesi per fissare un appuntamento, un qualcosa di inconcepibile per un paese come l’Italia. Uno studio di Altroconsumo ha fornito degli spunti piuttosto interessanti in merito ai giorni necessari per il rilascio del nuovo passaporto o del rinnovo.

Passaporto: le città in cui è impossibile prendere un appuntamento e dove i tempi sono lunghi

Laddove la situazione si presenti così critica è bene percorrere la procedura d’urgenza onde evitare di dover procrastinare il proprio viaggio già programmato con diversi mesi d’anticipo. Andando nel dettaglio Bari, Bologna, Genova, Torino e Milano sono le città in cui è più difficile avere il passaporto in tempi rapidi, a meno che non crediate nei miracoli.

Ultimamente il quadro è ancor più drastico rispetto all’inverno scorso. Non ci sono slot disponibili ragion per cui il passaporto è rinviato a data da destinarsi. Non per i milanesi però. Chi abita nel capoluogo lombardo può prenotare il rinnovo o il rilascio nel piccolo comune di Cinisello Balsamo dove l’attesa si attesta intorno al mese e mezzo. Il quadro è il medesimo a Genova e Padova ragion per cui è bene cautelarsi per cercare di evitare spiacevoli conseguenze.

Alla base di questi inconvenienti sembrano essere una scarsezza cronica di personale e l’inadeguatezza dei sistemi di prenotazione digitale. Il risultato di tutto è che molti fanno la domanda anche senza un bisogno immediato così da non avere problemi al momento opportuno.

Le città dove si può fare il passaporto in tempi rapidissimi

L’altra faccia della medaglia è rappresentata da Roma, Napoli e Firenze. In queste città cimentarsi nelle pratiche per il passaporto è di gran lunga più semplice. Un particolare di non poco conto se si considera che le prime due hanno una mole di abitanti importante che poteva rappresentare un freno sotto questo punto di vista. Ed invece a Napoli si può prenotare un appuntamento per giorno successivo e con orari decisamente flessibili. A Roma e Firenze servono mediamente tra i 2 e i 7 giorni. Attese più che fattibili, anzi assolutamente nella norma.