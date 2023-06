House sitting: come fare una vacanza di lusso senza avere nessun costo

Grazie a questo metodo si può soggiornare in case di lusso senza spendere praticamente 1 euro. Agli ospiti però viene chiesto un cambio un “piccolo favore”

Il sogno di fare una bella vacanza usufruendo di una casa lussuosa con vista mozzafiato e magari con piscina non è qualcosa ad appannaggio solo delle persone facoltose. Anche chi ha meno disponibilità può permetterselo con un piano alternativo decisamente innovativo e soprattutto low cost.

Grazie all’House sitting tutto ciò è possibile. Una formula che almeno in Italia non ha ancora preso forma ma che piano piano le persone stanno iniziando a conoscere. Non resta quindi che vedere come si articola e perché risulta molto conveniente per chi vuole soggiornare in strutture confortevoli pur non avendo un lauto conto in banca.

House sitting: di cosa si tratta e come funziona

Deriva dall’inglese “to house sit” che letteralmente significa prendersi cura della casa. Deriva dalla cultura di assentarsi per periodi medio lunghi e delegare la cura della propria casa ad altre persone in cambio della possibilità di alloggiare gratuitamente. Una sorta di “do ut des” che accontenta tutte le parti in causa.

Spesso si lasciano in custodia anche i propri animali così da non doverli farli spostare. In questo modo avranno sempre qualcuno che badi alla casa al loro ritorno la ritroveranno pulita e sistemata. Gli ospiti invece lo diventano anche di fatto visto che non pagano nulla per soggiornare in un’abitazione che in qualsiasi altro caso non sarebbe stata alla portata.

Gli annunci da parte degli owners (i proprietari) sono molteplici in rete così come le candidature da parte degli house sitter che rispondono a questi messaggi con l’auspicio di essere i prescelti. Al contempo è necessario dare una bella immagine di sé sui social e far vedere di essere persone responsabili sulle quali poter fare affidamento.

I feedback dei proprietari diventano fondamentali per le esperienze future. Chi ha più recensioni positive ha maggiori chance di essere selezionato da chi ha intenzione di lasciare in prestito la propria casa. Da un punto di vista della sicurezza si possono dormire sonni tranquilli visto che i dati personali sono soggetti ad autentificazione. Si può inoltre mettere a disposizione la fedina penale. I proprietari dal canto loro possono acquistare dei pacchetti assicurativi che vanno a coprire eventuali danni ad oggetti o all’immobile stesso. Insomma vista così può sembrare praticamente un gioco. In realtà è una nuova frontiera che consente a persone non propriamente ricche di poter vivere per un breve lasso di tempo in una sorta di piccolo paradiso casalingo.