Le spiagge più pericolose al mondo: quali sono e che insidie nascondono

Alcune spiagge per quanto belle da ammirare possono essere anche piuttosto pericolose. Andiamo a scoprirne alcune cercando di capire quali sono i rischi che possono esserci nell’attraversarle

Il mondo è ricco di spiagge mozzafiato e incredibili, dei veri e propri paradisi naturali che varrebbe la pena ammirare almeno una volta nella vita. La bellezza però in alcuni casi va a cozzare con il pericolo. Infatti in questi posti si celano dei rischi che è meglio sempre valutare per evitare spiacevoli conseguenze.

Per questo è bene conoscere quali sono nello specifico quelle che potenzialmente sono più temibili. Ecco un elenco di quelle più rinomate che molte persone sono desiderose di vedere ogni anno.

Spiagge più pericolose al mondo: quali sono quelle in cui è bene tenere alta guardia

Iniziando dalle Hawaii a Nanakapiai beach è doveroso tenere sempre alta la guardia per via delle sue forte correnti e per le sue onde che superano anche i 15 metri di altezza. Ogni anno muoiono circa 80 persone su questa spiaggia. A Copacabana a Rio De Janeiro non ci sono di questi problemi, ma attenzione al forte tasso di criminalità. Furti, risse, sparatorie sono piuttosto frequenti e in alcuni casi sono avvenuti purtroppo anche omicidi e stupri.

Passando all’Australia come è facile ipotizzare le minacce derivano esclusivamente dalla fauna. A Cape Tribulation nel nord del Queensland ci sono infatti molteplici serpenti velenosi, coccodrilli e soprattutto le meduse orticanti, che con una sola puntura possono provocare il decesso di una persona. Davvero inquietante.

Sulla stessa scia troviamo Gansbaii in Sudafrica. Conosciuta come la capitale degli squali bianchi, si può entrare in acqua solo se protetti da sbarre Bikini Atoll Marshall Island è stata invece la sede di test nucleari americani dal 1946 al 1958. Ancora oggi l’isola è proibita per via delle radiazioni che emette. Ovviamente per gli esseri umani potrebbero essere estremamente nocive.

Un’alta nota dolente finora non menzionata è l’inquinamento e sotto questo punto di vista spicca la Chowpatty beach a Mumbai in India. Le correnti da queste parti portano ondate di rifiuti sulla costa. Nonostante il divieto di balneazione molte persone si immergono comunque nelle acque correndo dei rischi enormi. Secondo le superstizioni locali però fare il bagno porta fortuna. Per quanto concerne la spiaggia più affollata al mondo non poteva che essere in Cina, nella fattispecie a Shenzen dove avvengono spesso svenimenti e malori. A ciò si aggiungono le morti per asfissia e numerosi annegamenti.