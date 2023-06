Testamento Berlusconi: resi finalmente noti i suoi successori. | Ecco a chi toccherà la fetta più grande del patrimonio

Incombe ancora l’ombra del mistero sul testamento Berlusconi: forse a breve avremo notizie più certe

A una settimana esatta dalla morte del politico definito Il Cavaliere, ancora non si hanno certezze su chi saranno i maggiori beneficiari delle quote del suo immenso patrimonio economico e politico. Dopo il 12 giugno sono stati tantissimi i commenti in merito al lascito del cosiddetto Caimano, con la supposizione che gran parte delle sue proprietà fisiche e delle quote azionarie saranno suddivise tra i vari figli. A oggi ancora non abbiamo delle vere e proprie certezze.

Il 19 giugno è il giorno in cui si prevede un ritorno in servizio del notaio milanese Arrigo Roveda, consulente di fiducia del fu Berlusconi, per il quale ha curato molte attività delicate, quali la separazione dalla ex moglie Veronica Lario e la creazione del partito Forza Italia. A quanto pare sarà Roveda a gestire il testamento dell’ex premier italiano, in quanto da lui è custodito tutto l’incartamento inerente il lascito. Ma quali sono le ipotesi più papabili?

Le ipotesi sulla divisione delle fette di eredità: lettura del testamento

La parte grossa del patrimonio di Silvio Berlusconi sarà divisa tra i suoi figli, i quali peraltro sono già in possesso di alcune percentuali delle società del Cavaliere. In totale parliamo di 5 figli, comprendenti quelli avuti dalla prima moglie Carla Elvira Dall’Oglio e dalla successiva Veronica Lario. Gran parte del capitale da assegnare riguarda la nota società chiamata Fininvest, all’interno della quale vi sono le quote di Mediaset e di Banca Medionalum.

Si tratta insomma di un quantitativo economico potenzialmente enorme, per il quale la prole Berlusconi è già in possesso di alcune fette, ma il defunto ne conservava a suo nome ben il 61%, che adesso andrà riassegnata.

Molta trepidazione c’è inoltre intorno a figure quali quella di Galliani e di Confalonieri, che potranno in qualche modo essere coinvolti come collaboratori della famiglia, almeno da quanto si vocifera. Le due figure hanno sempre assistito Berlusconi, poi cui non pare improbabile che sia loro destinata una piccola percentuale del gruzzolo Berlusconi.

Infine la figura forse più discussa del momento è quella di Marta Fascina, ultima giovanissima compagna del Cavaliere. Al momento le ipotesi prevedono un’assegnazione economica che va dai 50 ai 100 milioni di euro oltre a qualche bene immobiliare, forse proprio la storica residenza di Arcore.

Restano vaghe le notizie in merito al Monza e alle reti televisive, che saranno probabilmente divise tra Pier Silvio e Marina, ma di cui ancora non si ha certezza.

Ipotesi per il prossimo futuro delle aziende

Non si possono azzardare ancora ipotesi specifiche, in quanto c’è da attendere la lettura del testamento. Tutto resta nelle mani del notaio Roveda.