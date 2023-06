Attenzione al nuovo Codice della strada, potresti trovarti nei guai: cosa è cambiato

Modifiche al Codice della strada: stanno per arrivare molte novità per i guidatori

Chiunque abbia la patente è passato per la trafila dei quiz e poi per l’esame pratico. Tutti gli automobilisti sanno che, per quanto possano guidare bene e avere molta esperienza, dovranno sempre tenersi in qualche modo aggiornati sulle regole stradali. Il corpus di norme che regola il mondo del trasporto stradale non è qualcosa di statico, ma in continuo aggiornamento.

Questo perché nel corso degli anni qualcosa può sempre mutare, a causa delle innovazioni tecnologiche e dell’introduzione di nuove modalità di guida e nuovi veicoli. Difatti a breve arriveranno nuove modifiche al Codice della strada che renderanno la vita molto più difficile ai trasgressori. Ma in cosa consistono questi cambiamenti?

Cosa cambia con le nuove disposizioni

Sarà un disegno di legge in corso di definizione a modificare il codice della strada e a introdurre svariate novità da non prendere sottogamba. Ecco alcune delle principali innovazioni inserite e che entreranno in vigore a partire dal 2024:

gli autovelox saranno uniformati a livello nazionale;

saranno uniformati a livello nazionale; i quiz per la patente saranno arricchiti da domande sugli ADAS (Advanced driver assistance systems), ovvero i sistemi di guida assistita;

(Advanced driver assistance systems), ovvero i sistemi di guida assistita; l’ installazione di Adas sarà obbligatoria su tutti i veicoli;

su tutti i veicoli; saranno introdotte norme più stringenti per chi parcheggia in doppia fila o sui posti dedicati ai disabili ;

o sui ; sarà introdotto l’obbligo per i monopattini di avere un contrassegno identificativo , alla stregua di una targa, e di un’ assicurazione ;

di avere un , alla stregua di una targa, e di un’ ; le multe saranno notificate via pec , per cui chi non ne è dotato potrà collegarsi con la propria identità Spid e seguire la procedura per l’assegnazione del proprio domicilio digitale ;

, per cui chi non ne è dotato potrà collegarsi con la propria identità Spid e seguire la procedura per l’assegnazione del proprio ; nasce peraltro la patente digitale – non vi sarà più l’obbligo di portare con sé il documento cartaceo, ma vi sarà un Qr code che permetterà di accedere immediatamente a tutte le informazioni.

Come comportarsi

Non resta che attendere l’entrata in vigore delle nuove norme. Le difficoltà maggiori le vivranno sicuramente le generazioni di prossimi neopatentati che dovranno affrontare una corposa mole di norme nuove introdotte nel Codice della strada.

Tuttavia, anche per gli automobilisti datati occorre fare attenzione e tenersi aggiornati. Le regole potrebbero stravolgere la nostra normale concezione di guida e potremmo pertanto incappare in problemi.

Le sanzioni per queste trasgressioni si preannunciano davvero pesanti.