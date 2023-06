Canone Rai, puoi non pagarlo più presentando la dichiarazione sostitutiva di esonero | Ma attenzione alle scadenze

Per qualche giorno ancora è possibile presentare il modello per la richiesta di esenzione dal pagamento del Canone Rai. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il Canone Rai è, senza dubbio, tra le tasse più odiate dagli italiani. Del resto, il versamento è dovuto per il solo fatto di possedere un apparecchio radiotelevisivo, in pratica, una tassa sul possesso.

Tuttavia, ci sono casi in cui è previsto l’esonero dal pagamento del Canone tv come, ad esempio, per gli over 75 con una certa soglia di reddito, per i diplomatici ed i militari stranieri e, ovviamente, per chi non possiede un apparecchio televisivo pur essendo titolare di un’utenza elettrica ad uso domestico.

Questo è quanto previsto dalla legge con l’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato un documento chiamato “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”. Vediamo come presentare l’istanza e, soprattutto, entro quando.

Canone Rai: come non pagarlo più

Dunque, il tanto discusso Canone tv presente tra le voci delle bollette della luce prevede alcune esenzioni dal pagamento. Proprio come spiega l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale hanno la possibilità di dichiarare, tramite la dichiarazione sostitutiva “che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica”.

Il modulo “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” è disponibile e può essere compilato direttamente online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla voce “Canone Tv”. L’istanza, però, va inoltrata entro il prossimo 30 giugno, mancano quindi ancora pochissimi giorni e vale per il secondo semestre, quello che va da luglio a dicembre 2023.

Come si legge sul documento, i contribuenti nelle condizioni per richiedere l’esonero, dunque, solo i titolari dell’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, devono compilare il “quadro A” del modello. Il Fisco, consente ai meno avvezzi alla tecnologia, la possibilità di presentare la dichiarazione anche tramite poste, in un plico raccomandato, ad “Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. La dichiarazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata, purché sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, in alternativa è possibile rivolgersi agli intermediari abilitati come, ad esempio, i centri di assistenza fiscale e i professionisti. Ricordiamo a chiunque avesse pagato il canone Rai, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che è possibile chiedere il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso, compilabile anche online.