Autovelox, c’è un trucchetto per scampare alle multe | Incredibile ma vero!

Imbattersi in un autovelox e beccare una multa salata non è mai piacevole. Fortunatamente, esiste uno stratagemma per individuare quali sono attivi e quali no. Scopriamolo nelle prossime righe.

Per la nostra sicurezza e quella degli altri è sempre opportuno rispettare i limiti previsti per la velocità massima. Proprio come previsto dal Codice della Strada all’articolo 142, i limiti sono:

• 50 Km/h sulle strade urbane;

• 90 Km/h sulle strade extraurbane secondarie;

• 110 Km/h sulle strade extraurbane principali;

• 130 Km/h in autostrada.

E gli autovelox sono gli strumenti più utilizzati al fine di garantire che questi limiti vengano rispettati dagli automobilisti. Come molti sanno, nella velocità rilevata dai sistemi autovelox, sono previste delle tolleranze. Nello specifico, viene applicata una tolleranza di 5Km/h fino a una velocità di 100 Km/h e viene applicato un ulteriore 5 per cento su una velocità che supera i 100 Km/h. Viaggiare al di sopra della velocità consentita dalla legge significa incappare in multe salatissime.

Gli importi variano in base al superamento del limite della velocità. Fino ai 10 chilometri orari è previsto un importo che va dai 41 ai 168 euro, aumenta fino a 224, nel caso in cui l’infrazione dovesse essere rilevata tra le ore 22 e le 7. Quando il limite viene superato tra i 10 e i 40 chilometri orari, la sanzione parte da 168 euro e arriva a 674 euro, ma viene ritoccata al rialzo durante le ore notturne. In questo caso, è prevista anche la decurtazione fino a 5 punti dalla patente. Se la velocità massima viene superata tra i 40 e i 60 chilometri orari si incappa in una sanzione che va dai 527 euro a 2.108 euro, per alzarsi da 702,67 euro a 2.810,67 euro durante le ore notturne. In più, è prevista la decurtazione fino a 10 punti e la sospensione da 1 a 3 mesi della patente di guida. Qualora, invece, il limite di velocità dovesse essere superato di oltre 60 chilometri orari la multa è compresa tra gli 821 euro e i 3.287 euro, oppure, tra i 1.094,67 euro ed i 4.382,67 euro durante la notte. In questo caso, il periodo di sospensione della patente va dai 6 ai 12 mesi e la decurtazione dei punti della patente parte da un minimo di dieci punti. Ma un modo per scampare alle multe c’è! Basta conoscere questo utile trucchetto.

Autovelox: come scampare alle multe

Premesso che viaggiare ad una velocità superiore al limite consentito mette in pericolo sé stessi e gli altri, può essere utile sapere che esiste uno stratagemma per capire quali autovelox fanno le multe e quali invece no!

Il segreto per riconoscere i dispositivi che sanzionano sta nel colore.

Dunque, occhio al colore, perché quelli arancioni non comminano sanzione, viceversa, quelli di colore blu sì!