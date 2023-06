Automobili, scopri anche tu il Suv a basso costo che fa impazzire tutti | Prezzo mai visto prima

Spesso, il mondo automobilistico propone modelli poco noti al grande pubblico, ma che presto si rivelano veri e propri gioielli a motore.

Il mercato delle quattro ruote offre un’incredibile gamma di scelta e, negli ultimi tempi, tante imperdibili possibilità arrivano anche al di fuori delle storiche aziende, in particolar modo europee ed americane.

Sono davvero tante le case automobilistiche poco note al grande pubblico, ma che garantiscono vetture di elevata qualità a prezzi davvero molto contenuti.

Una di queste è, certamente, la casa automobilistica coreana SsangYong Motor, quarta produttrice di veicoli in Corea del Sud. Tra i modelli più apprezzati dell’azienda, senza dubbio, la Korando, un suv con una lunga storia alle spalle e che, di recente, ha fatto letteralmente impazzire il mondo automobilistico.

Il suv coreano che fa impazzire tutti!

Arriva direttamente dalla Corea è si presenta come una vettura dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Si tratta della SsangYong Korando, in produzione dal 1983. Il fuoristrada, realizzato dalla SsangYong Motor quarto produttore di veicoli in Corea del Sud, è senza dubbio tra i modelli più apprezzati del marchio. Nel giro di pochissimo la SsangYong Korando è diventata una delle vetture più desiderate sul mercato automobilistico. Del resto, oltre alla notevole storia che ha alle spalle, la Korando si presenta davvero molto gradevole allo sguardo, soprattutto, grazie al suo originale design realizzato da Giorgetto Giugiaro nel 2010. La vettura, nata come un fuoristrada, col passare degli anni si è trasformato in un suv di medie dimensioni ed è disponibile sia con trazione anteriore che integrale.

L’abitacolo vanta anche tanti aiuti elettronici alla guida forniti di serie come, ad esempio, la frenata automatica, il mantenimento in corsia, i sensori all’angolo cieco e l’allarme per l’arrivo di un veicolo alle spalle mentre si esce da un parcheggio. Oltre ad essere dotata di una dose di tecnologia importante, che comprende un quadro strumenti digitale HD totalmente personalizzabile da 3,5 pollici, la Korando vanta un altro punto di forza, ovvero lo spazio. L’automobile, infatti, è comoda anche per cinque passeggeri ed è dotata di un bagagliaio molto capiente, ben 551 litri.

La Korando è disponibile in diverse opzioni di motorizzazione, ma ciò che convince maggiormente gli automobilisti è, senza dubbio, la componente sicurezza (ha ottenuto il massimo dei punteggi ai test Euro NCAP) ed il costo davvero conveniente per un suv compatto. Infatti, parte da un prezzo base di poco più di 25 mila euro.