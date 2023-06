L’INPS eroga un assegno fino a 1.500 euro al mese per 4 anni | Controlla se sei tra i fortunati beneficiari

Si tratta di un’indennità ponte erogata dall’INPS per chi si ritrova in determinate condizioni economiche e con specifici requisiti. Di seguito tutti i dettagli.

Può capitare di ritrovarsi a soli quattro anni dall’età pensionabile (67 anni), ma non essere più in grado di svolgere un’attività lavorativa che consenta di avere un’entrata mensile. Una situazione difficile, in cui, si trovano molti italiani.

Fortunatamente, esiste un’indennità che potrebbe essere definita una via di mezzo tra un tipico sussidio ed una vera pensione, si tratta dell’APE Sociale. Tale misura, introdotta dalla legge di stabilità 2017, è ancora in vigore per chi soddisfa i requisiti richiesti nel corso dell’anno. Lo Stato Italiano garantisce tale indennità ai lavoratori in condizioni di difficoltà, che chiedono di andare in pensione a 63 anni e viene erogata dall’INPS fino al raggiungimento dell’età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia.

Una misura che garantisce un assegno pensionistico fino a 1.500 euro al mese riconosciuti dai 63 ai 67 anni di età. Chiaramente, il beneficio spetta a determinate condizioni, nelle prossime righe scopriamo quali.

APE sociale: a chi spetta

Anche per quest’anno è attiva l’APE Sociale, la misura introdotta nel 2017, grazie alla quale chi ha almeno 63 anni di età e si trova in una delle condizioni previste dalla normativa può ottenere.

Come abbiamo anticipato, il sussidio viene riconosciuto solo in favore di persone che, al momento della domanda, abbiano almeno 63 anni di età. Ma non basta! Infatti, è necessario avere un’anzianità contributiva tra i 30 ed i 36 anni, oltre che particolari condizioni. Nello specifico, le categorie che possono accedere alla misura sono solo: i lavoratori che svolgono mansioni gravose, i lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di disoccupazione e i caregiver, gli invalidi civili almeno al 74 per cento.

Potremmo definire l’APE Sociale, una sorta di accompagnamento alla pensione, un’indennità ponte erogata dall’INPS, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, a seconda dei casi. L’importo è pari all’importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione e può arrivare fino a 1.500 euro. Per ottenerne il riconoscimento è necessario presentare un’apposita domanda all’INPS, esclusivamente per via telematica attraverso l’area dei servizi online dell’Istituto Previdenziale, entro il 15 luglio 2023 è possibile presentare istanza intermedia. Le domande inoltrate oltre la data del 15 luglio 2023 (e comunque non oltre il 30 novembre 2023), sono prese in considerazione, salvo disponibilità delle risorse finanziarie a ciò destinate. Ricordiamo che l’agevolazione non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito o con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.