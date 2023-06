Turisti di tutto il mondo, attenti ai borseggiatori | Ecco cosa vi bolla come potenziali vittime

I pericoli che corrono i turisti in vacanza: viaggiare sicuri al riparo dai borseggiatori

In estate le città di tutto il mondo si popolano di fiumi di turisti in visita, che girano tra i luoghi di interesse culturale delle nostre nazioni e fotografano posti creando ricordi della loro vacanza.

Soprattutto nelle grandi metropoli, però, i viaggiatori corrono dei rischi. Difatti i borseggiatori sono in grande attività durante le ferie estive, poiché sperano sempre di riuscire a trovare qualcuno da ingannare o da derubare senza che questi se ne accorga.

Bisogna prestare molta attenzione girando per le città che stiamo visitando, facendo caso a dove si va e a che segnali diamo. Ma cosa porta effettivamente i ladri a puntarci e sceglierci come vittima?

Quali i segnali da riconoscere per non essere facili prede

Un turista che gira in città durante il suo viaggio rischia facilmente di diventare un bersaglio dei borseggiatori, soprattutto se mette in pratica alcuni atteggiamenti tipici. Ad attirare l’attenzione dei ladri è innanzitutto di vedere in bella vista la disponibilità di zaini, effetti personali o eventuali gioielli. Questi fanno gola e spingono i borseggiatori a farsi avanti.

Inoltre molto dipende anche dallo stato d’animo del turista, ovvero dalla sua distrazione dovuta al fatto che sta osservando o ammirando le bellezze della città. Tutte queste cose provocano l’essere puntati, mettendosi così un bersaglio sulla schiena.

Inoltre a quanto pare portare appesa al collo una macchina fotografica reflex è un ulteriore segnale che invita il borseggiatore a farsi avanti. Difatti innanzitutto le reflex sono costose e possono essere perciò appetibili anche solo per questo, ma inoltre vi si aggiunge che, intento a fotografare i dintorni o i monumenti, il turista ha più possibilità di risultare distratto e quindi essere derubato.

Come comportarsi per non essere derubati

Innanzitutto bisogna fare attenzione ai luoghi caotici e affollati. Anche se siamo tanto presi dal monumento che stiamo guardando, dobbiamo fare bene attenzione a chi ci circonda.

Anche quando si sta fotografando un soggetto di nostro interesse è necessario assicurarsi di essere al sicuro, tenendo i propri oggetti personali in posti non facilmente raggiungibili. In particolare oggi è drammatico perdere il cellulare. Mentre un tempo si doveva rinuniciare in queste occasioni a qualche numero di telefono e qualche foto ricordo, stavolta il furto di un telefono può facilmente significare anche lo smarrimento di credenziali importanti, comprese quelle bancarie.