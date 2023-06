Acqua, qual è la migliore in bottiglia? L’inchiesta di Altroconsumo svela un nome che nessuno avrebbe mai immaginato

Le migliori marche di bottiglie di acqua, secondo una nuova ricerca di Altroconsumo. L’inchiesta dell’associazione ha preso in considerazione diversi fattori tra cui il rapporto qualità prezzo.

L’acqua è uno dei beni essenziali per la vita e la sua qualità è di fondamentale importanza per la salute umana. Tuttavia, la scelta della marca e della bottiglia possono fare la differenza.

La migliore acqua in bottiglia, i risultati dell’inchiesta di Altroconsumo

L’Associazione italiana indipendente per la difesa dei consumatori, ha svolto un’indagine sulle migliori marche di bottiglie di acqua, in base alla qualità e al rapporto qualità-prezzo. Sono state esaminate 70 marche differenti di bottiglie di acqua e sono stati valutati i loro studenti di qualità, come la loro composizione chimica, la quantità di sostanze indesiderate e il contenuto di microplastiche.

I risultati della ricerca hanno mostrato che le marche migliori in termini di qualità e prezzo sono San Benedetto, Ferrarelle e Levissima. Queste marche sono state valutate per la loro capacità di mantenere la loro naturale purezza e per la loro trasparenza nell’etichettatura dei loro prodotti.

Al primo posto della classifica di Altroconsumo troviamo Boario, acqua minerale che proviene dalla fonte naturale termale situata in Darfo Boario Terme (BS). Si tratta di un tipo di acqua che presenta proprietà disintossicanti in grado di depurare l’organismo. Anche il prezzo risulta ottimo rispetto alla qualità, il costo medio di una bottiglia di acqua Boario da 1 litro e mezzo è di 0,36 euro.

In seconda posizione si posiziona, invece, Sorgesana. Si tratta di un marchio che appartiene a Lete e l’acqua contenuta nelle bottiglie viene prelevata dalla sorgente situata a Pratella, Caserta. La sua qualità principale è quella di contenere poco sodio quindi viene preferita da chi segue una dieta iposodica. Il suo prezzo in media è di 0,28 euro.

Il terzo posto è occupato da Recoaro, nella bottiglia si trova acqua frizzante che sorge all’interno di una riserva protetta che si trova nei pressi delle Dolomiti. La sua caratteristica principale è la purezza dell’acqua che ricorda i luoghi incontaminati da cui proviene. Il costo medio di una bottiglia con una capacità di 1,5 litri è di 0,38 euro.

La ricerca ha anche rilevato che, in molti casi, le bottiglie di acqua vendute dal supermercato non rappresentano un ottimo rapporto qualità-prezzo. Molti consumatori pagano troppo per una qualità inferiore rispetto a quelle offerte dalle migliori marche.

In conclusione, la scelta della bottiglia di acqua giusta può fare la differenza per la tua salute e per l’ambiente. Inoltre, il riciclo delle bottiglie di plastica o vetro è vitale per ridurre l’impatto ambientale, quindi assicurati sempre di smaltirle correttamente.