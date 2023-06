Pronti a partire per le vacanze? Attenti alle truffe | 10 regole da seguire per evitare frodi

Rischio truffe per chi decide di prenotare le vacanze online: come capire dove sono i pericoli

Giugno sta ormai terminando e con esso il picco delle prenotazioni di voli, treni e pernottamenti in hotel e case vacanza è arrivato ormai alle stelle. Sono migliaia le persone che sempre più negli ultimi anni hanno deciso di affidarsi alle piattaforme online per acquistare i propri pacchetti vacanza.

Purtroppo però, oltre alla praticità di tali siti e al risparmio cui spesso si accede evitando di pagare commissioni alle agenzie di viaggio, il risvolto della medaglia è quello del rischio truffe.

Difatti non tutti i portali cui ci si rivolge sono totalmente affidabili e bisogna operare una scelta oculata nel selezionare chi gestirà il nostro viaggio. Vamonos vacanze, un sito che offre un servizio di combinazione di pacchetti vacanze, ha avviato per il 2023 una campagna per aiutare i meno esperti nel settore a prenotare il proprio viaggio senza incappare in spiacevoli sorprese.

Un decalogo per evitare le truffe

Proprio Vamonos vancanze propone un breve decalogo antitruffa per immettere sul giusto percorso i viaggiatori più sprovveduti, concentrandosi in particolare su chi sceglierà la modalità della casa-vacanza. Ecco le 10 regole da seguire per non essere raggirati:

scegliere sempre siti che accettano il nostro pagamento ma che al momento del check-in in loco rigirano la somma immediatamente ai proprietari dell’immobile in fitto; assicurarsi che i contatti tra gli host e i guest avvengano sempre all’interno dei siti di prenotazione, dimodoché ci sia sempre la tracciabilità delle conversazioni e degli accordi presi tra proprietario e cliente; far transitare i pagamenti sempre e solo attraverso le piattaforme di prenotazione; diffidare da chi promette sconti o trattamenti di favore se si prenota al di fuori del sito ufficiale; non avere mai contatti esterni con gli host che non siano tracciati dalle piattaforme di prenotazione; non fidarsi di link inviatici via mail o via whatsapp che non siano stati inviati dall’app di prenotazione. Rischiamo virus o malware che tentano di appropriarsi dei nostri fondi; non fidarsi di chi ci propone un alloggio alternativo perché arrivati sul posto un imprevisto o un problema non considerato anticipatamente rendano la casa indisponibile. Si tratta di alloggi-esca; prezzi troppo competitivi e descrizioni dei luoghi troppo vaghe sono decisamente sospetti; si badi sempre alla persona che troviamo dall’altra parte. Il truffatore tipo è quello che finge di avere fretta o necessità di dare via la propria casa e quindi ci propone un prezzo stracciato; si deve stare attenti al webmaster, che tendenzialmente non ha necessità di contattare il cliente, ma se lo fa bisogna allora preoccuparsi perché potrebbe essere un truffatore.

Preparativi per i viaggi 2023

Non lasciamo che si spengano gli entusiasmi per le vacanze 2023, ma facciamo attenzione a chi contattare per la nostra prenotazione. Questa guida ci può aprire gli occhi.