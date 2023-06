Vivere su un’isola è il tuo sogno? Ora sei pagato per farlo, prepara la valigia

Pagato per trasferirti su un’isola remota: un sogno diventato realtà per molte persone, se te la senti di vivere questa avventura scopri subito se hai i requisiti per farlo.

Sembra uno scherzo ma non è così il governo irlandese offre un lauto compenso a chi decide di abitare una delle isole indicate in modo stabile, quindi non per andarci in vacanza. Una scelta solo per pochi prescelti.

Ma cosa significa vivere su un’isola remota? Quali sono le sfide in un ambiente così isolato?

Prima di partire in quarta bisogna considerare che su un’isola remota non ci sono servizi garantiti come nei centri urbani. La logistica, ad esempio, può essere più complessa e costosa a causa delle distanze da coprire per il trasporto di beni e materiali. Inoltre, la vita su un’isola remota richiede una certa dose di autonomia e di adattabilità.

La comunità è spesso composta da poche persone e il rapporto con la natura diventa più intenso e diretto, sia perché gli elementi naturali possono rappresentare una minaccia (come nel caso di tempeste o tsunami) sia perché la flora e la fauna possono rappresentare una fonte di cibo e di risorse.

Ma vivere su un’isola remota offre anche opportunità uniche. La bellezza del paesaggio, la pace e la tranquillità che si respirano possono essere un vero toccasana per chi cerca un po’ di distacco dalla frenesia della vita moderna. Inoltre, l’ambiente selvaggio e incontaminato può rappresentare una sfida stimolante per chi ama l’avventura e la vita all’aria aperta.

Non c’è una risposta univoca a questa domanda, dipende dalle motivazioni e dalle aspettative di ciascun individuo. Per alcuni, vivere su un’isola è una vera e propria missione: un modo per dedicarsi alla ricerca scientifica, alla salvaguardia dell’ambiente o alla promozione del turismo sostenibile. Per altri, invece, è un sogno da realizzare per qualche tempo, magari durante una fase di transizione o di riposo dalla vita cittadina.

In ogni caso, è importante considerare che la vita su un’isola remota richiede una certa preparazione e predisposizione mentale. Bisogna essere pronti a fare i conti con le limitazioni e le difficoltà che possono presentarsi, come l’isolamento sociale, la mancanza di servizi sanitari o la scarsità di opportunità lavorative.

Se si è determinati a trasferirsi su un’isola remota, è importante fare una ricerca accurata sul luogo scelto e sulla comunità che lo abita. È fondamentale stabilire un buon rapporto con i residenti e condividere con loro gli obiettivi e le sfide della vita sull’isola. Inoltre, è importante considerare gli aspetti pratici del trasferimento, come il costo di vita, le infrastrutture disponibili e la possibilità di mantenere un collegamento con il mondo esterno.

Chi può aderire alla proposta ed essere pagato per vivere su un’isola remota

Il governo irlandese sta offrendo la fantastica opportunità di guadagnare più di 80.000 euro, semplicemente trasferendosi su una delle sue remote isole. Se stai cercando di vivere una vita isolata e circondata dalla natura, allora questa iniziativa potrebbe essere proprio l’occasione che stavi cercando. La proposta si chiama “Our Living Islands”, ed è mirata a popolare le 23 isole del Paese che attualmente sono disabitate e spesso trascurate.

Non è tuttavia un’opportunità da prendere alla leggera: chiunque vi partecipi dovrà utilizzare i fondi ricevuti per la ristrutturazione degli edifici sull’isola assegnata. Ma non preoccuparti, il governo finanzierà tutti i lavori e inoltre il programma mira a migliorare l’accesso ai servizi sanitari, educativi e di banda larga nel prossimo futuro. Se possiedi una proprietà su una delle isole da prima del 1993, che sia stata sfitta da almeno due anni, puoi essere idoneo per partecipare al programma. Non perdere questa occasione per una vita isolata e tranquilla, circondata dalla natura. Consulta il sito dedicato per maggiori informazioni.