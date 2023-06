Dove passano le vacanze i giocatori di serie A: Formentera la più gettonata ma ci sono sorprese

Andiamo a scoprire quali sono le mete preferite dei calciatori della Serie A per le vacanze estive. Molti hanno optato per l’isola iberica, altri invece per destinazioni sempre piuttosto comuni

Giugno è da sempre il periodo delle vacanze dei calciatori. Conclusi gli impegni della lunghissima stagione caratterizzata anche dal Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre è tempo di fermarsi un po’. D’altronde nei primi giorni di luglio molte squadre inizieranno il ritiro in vista del prossimo campionato che inizierà nel weekend del 19 e 20 agosto.

Meglio non pensarci adesso e lasciarsi andare ad un po’ di sano relax al mare o in altre località in giro per il mondo. Di certo i calciatori non hanno problemi o limitazione nella scelta della destinazione, ragion per cui possono svagarsi dove più gli fa comodo.

Vacanze dei calciatori: dove si stanno rilassando le stelle della Serie A

Partendo dal Napoli campione d’Italia, l’ormai ex allenatore Spalletti ha iniziato il suo anno sabbatico tra le spiagge della Liguria. Il piano prevede anche la sua amata Toscana. Il presidente De Laurentiis invece si riposerà nella sua villa a Capri. Per quanto concerne i membri della rosa Gollini è stato avvistato ad Ibiza, mentre Politano a Formentera.

Sardegna per Giovanni Simeone che raggiungerà il padre Diego a Pula. Anguissa ha optato per il ritorno a casa in Camerun. Prima però tappa obbligatoria in Costiera dove c’è anche Raspadori. Kvaratskhelia e Osimhen hanno fatto delle scelte di cuore tornando nei loro paesi d’origine. Capitan Di Lorenzo si sta dilettando tra Costiera e isole del Mediterraneo mentre per Kim niente vacanze. Lo attende il servizio di leva obbligatoria in Corea del Sud.

Passando alla seconda in classifica, anche alcuni calciatori della Lazio hanno scelto le Baleari per loro vacanze. Tra questi spiccano Luis Alberto e Patric. Maldive per Pedro che dovrebbe rinnovare il suo contratto con i biancocelesti. Ritrovo a Miami per Pogba e Dybala ex compagni alla Juve. L’attaccante attualmente alla Roma si sta però tenendo in forma in vista della ripresa.

Il suo compagno di reparto Belotti è invece in Puglia con Luca Marrone del Monza. Lautaro Martinez e la sua compagnia in dolce attesa si stanno rilassando in Grecia, così con El Shaarawy. Berardi e Rugani non si sono allontanati tanti. In attesa di conoscere il loro futuro professionale hanno deciso di rifugiarsi a forte dei marmi. Diversi i calciatori che hanno approfittato della sosta per sposarsi e tra questi figurano Lazzari e Zaccagni della Lazio, Gagliardini (che si svincolerà dall’Inter) e Luca Caldirola del Monza.