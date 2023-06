Perdite di memoria? Con questi cibi puoi migliorare la salute del tuo cervello

Quali cibi bisognerebbe mangiare con più frequenza contribuire al meglio alla benessere del proprio cervello. Ecco cosa non deve mai mancare nella propria dispensa

Avere problemi di memoria con il passare degli anni è più che normale. La salute cognitiva si deteriora nel corso del tempo e per certi versi non si può fare molto. Si può però cercare di rafforzarla tramite l’alimentazione. Infatti alcuni cibi sono sicuramente migliori di altri in tal senso.

Non resta che scoprirli per includerli il più possibile nella propria dieta in modo tale da contrastare questo lento declino che purtroppo in qualche modo ci aspetta. Il medico Matthew Lederman intervenuto al canale Fox News ha spiegato quali sono questi “alleati” che nel tempo aiutano anche a scongiurare patologie come il morbo di Alzheimer.

Gli alimenti che fanno bene alla salute del cervello

A suo parere una delle migliori soluzioni è quella di mangiare i frutti rossi. Quindi, spazio a more, lamponi, fragole, mirtilli, ciliegine e ribes spiega Lederman. Sulla stessa falsa riga troviamo gli spinaci che possono essere di grande aiuto. Sono ricchi di vitamine E e K e sono facili da abbinare ad altri cibi come insalate e zuppe.

Incredibile ma vero anche il cioccolato è piuttosto calzante. Chiaramente meglio quello fondente e con il minor quantitativo di zuccheri possibili. Ha infatti degli antiossidanti che migliorano il flusso sanguigno al cervello. Questi naturalmente sono solo alcuni esempi, ma ce ne sono davvero tanti altri che consentono di poter variare la propria alimentazione mantenendo sempre un regime piuttosto sano.

Per quanto riguarda la frutta non dovrebbero mai mancare le mele, mentre passando alle proteine le uova sono quanto di meglio di possa consumare per preservare il proprio cervello.

Capitolo pasta e cereali. Chiaramente anche per ragioni nutrizionali è bene inserirli nel proprio piano e variarli nel giusto modo anche per evitare di mangiare sempre le stesse cose. Paste di ogni genere, orzo, farro e grano saraceno solo per citarne alcuni, sono basilari nella dieta volta a salvaguardare il cervello.

Creando degli abbinamenti fantasiosi si può conseguire il duplice obbiettivo di garantire al proprio corpo tutto ciò che serve, ovvero pane o cereali, proteine e verdure e di assumere nutrienti salutari per il proprio benessere cognitivo. Dunque non resta che provare, d’altronde sono tutti prodotti di facile reperibilità e che oltre ad essere sani e leggeri sono anche piuttosto gustosi. Il che di certo non guasta mai.