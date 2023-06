I 10 lavori più richiesti (e più pagati) del momento, e lo saranno anche in futuro: organizza oggi il tuo domani

Scopriamo i 10 lavori più richiesti e pagati del momento, nel nostro Paese: potrebbe essere utile per organizzare il tuo futuro.

Negli ultimi anni il settore del lavoro in Italia è cambiato moltissimo. Numerosi lavori un tempo richiestissimi, sono stati del tutto superati da nuovi lavori che man mano aumentano la loro popolarità. C’è da dire che una forte spinta a quello che era un’evoluzione già in atto, è stata data dalla pandemia da Covid 19.

Attualmente, in Italia sono molte le aziende che cercano specifiche figure professionali da inserire nel proprio organico, tuttavia spesso, non riescono a trovarne. Ma quali sono i lavori più richiesti e pagati del momento?

Secondo una recente indagine condotta dal portale di annunci di lavoro Indeed, sarebbero almeno 10 i lavori particolarmente richiesti e ben pagati nel nostro Paese. Si parte dalle figure tradizionali, come medici e avvocati, fino ad arrivare alle emergenti professioni digitali.

I 10 lavori più richiesti e pagati in Italia

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione, per cui, è sempre bene essere informati su quali siano i lavori più richiesti allo stato attuale. Per tale ragione, recentemente Indeed, il portale di annunci di lavoro tra i più utilizzati al mondo, ha esaminato un campione di 1.000 lavoratori italiani, allo scopo di individuare le 10 professioni maggiormente richieste e più pagate nel nostro Paese.

Immancabili, le professioni tradizionali come il medico e l’avvocato, ma nella top ten stilata da Indeed figurano tante nuove professioni del settore digitale. Ancora alta la richiesta di ingegneri, la cui retribuzione, chiaramente, varia in base al settore di specializzazione. Normalmente, oscilla tra i 37 mila e i 51 mila euro annui. Tra le professioni sempre molto richieste, ovviamente, quella del farmacista che guadagna tra i 60 mila ed i 120 mila euro all’anno, e la figura del medico che, invece, si porta a casa circa 75 mila euro lordi ogni anno. Niente male, anche i commercialisti che guadagnano tra i 27 mila e gli 85 mila euro lordi all’anno, e gli avvocati, il cui stipendio può oscillare tra i 26 mila ed i 150 mila euro lordi all’anno.

Stando all’indagine di Indeed, tra i 10 lavori più richiesti e pagati in Italia spiccano anche le nuove professioni digitali. Dagli E – commerce manager che guadagnano fino a 80 mila euro all’anno, passando per gli User experience designer (retribuzione tra i 23 mila ed i 58 mila euro), fino d arrivare ai Seo Specialist, con stipendi che possono arrivare a 72 mila euro lordi all’anno. Piuttosto richiesti sono anche i programmatori JAVA, che possono portarsi a casa fino a 60 mila euro ed, ovviamente, i Growth hacker che guadagnano tra i 27 mila ed i 60 mila euro all’anno.