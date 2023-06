Hai ricevuto un avviso esecutivo per multa stradale: cosa fare subito

Se sei proprietario di un veicolo e hai ricevuto un avviso esecutivo per una multa stradale non pagata, non devi preoccuparti eccessivamente. La guida.

Hai dimenticato di pagare una sanzione stradale o non hai saldato la multa per qualsiasi motivo? In questa guida, ti spiegheremo cosa fare per risolvere la situazione e scongiurare problematiche future.

Avviso esecutivo per sanzione stradale non pagata, come reagire

Le multe stradali sono all’ordine del giorno tra la popolazione degli automobilisti. Può capitare che una di queste non venga pagata per vari motivi e venga inviato un avviso esecutivo. In questi casi cosa bisogna fare?

Verifica la correttezza della multa

La prima cosa da fare quando si riceve un avviso esecutivo per una multa stradale è controllare se la sanzione è stata effettivamente comminata in modo corretto. Potrebbe capitare che si riceva una notifica erronea o che la multa sia stata emessa in modo non conforme alle procedure.

Puoi verificare la correttezza della multa consultando il sito web della Polizia Municipale o della Prefettura della tua città. Devi ricercare il verbale di accertamento della violazione per verificare se sono stati rispettati i termini e le modalità di notifica, o se ci sono eventuali errori riguardanti il veicolo o il conducente.

Paga la multa

Se verifichi che la sanzione è corretta, il passo successivo è quello di effettuare il pagamento entro il termine stabilito dalla notifica. È importante muoversi in fretta, in quanto il mancato pagamento potrebbe comportare l’applicazione di ulteriori sanzioni, così come la procedura di riscossione coattiva dell’ammontare dovuto.

Il pagamento può essere effettuato online, tramite carta di credito o bancomat, oppure presso gli uffici postali o della Tesoreria comunale.

Richiedi il ricorso o il condono

Se ritieni che la multa non sia stata comminata in modo corretto o che ci siano delle circostanze attenuanti, puoi presentare ricorso al giudice di pace per impugnare la sanzione. Devi farlo entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso esecutivo e presentare un’istanza scritta in cui motivi le ragioni del ricorso. Il giudice di pace valuterà il ricorso e deciderà se accoglierlo o respingerlo.

In alternativa, se hai difficoltà a pagare la multa o ritieni che ci siano circostanze particolari che giustificano l’annullamento o la riduzione della sanzione, puoi richiedere il condono. Anche in questo caso, devi farlo entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso esecutivo e presentare un’istanza scritta con le motivazioni. È importante sapere che il condono viene concesso solo in casi eccezionali e previa valutazione da parte dell’Ente che ha emesso la sanzione.

Affidati a un professionista

Se non ti senti di gestire da solo la procedura di ricorso o di condono, puoi rivolgerti a un professionista specializzato, ad esempio un avvocato o un patronato. Questi soggetti ti assisteranno nella presentazione dell’istanza e ti aiuteranno a tutelare al meglio i tuoi interessi.

In conclusione, se hai ricevuto un avviso esecutivo per una multa stradale, non devi preoccuparti eccessivamente ma devi agire tempestivamente per risolvere la situazione. Verifica la correttezza della multa, paga entro i termini stabiliti, presenta ricorso o richiedi il condono se necessario e prendi provvedimenti per evitare problemi futuri.