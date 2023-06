Come risparmiare gas in cucina e abbattere i costi delle sempre più onerose bollette

In questa fase i costi del gas sono schizzati alle stelle per questo molte persone sono alla ricerca di soluzioni per risparmiare. Ecco alcuni suggerimenti da attuare in cucina

Il gas negli ultimi anni è diventato un gran bel problema in termini di spese mensili. Molte persone si sono ritrovato a fare i conti con bollette spropositate e che naturalmente vanno ad incidere sul bilancio familiare. Per effetto di ciò è bene trovare delle soluzioni per contenere la spesa ed evitare spiacevoli soprese al momento dell’arrivo della fattura.

Al contempo va considerato che si tratta di un elemento essenziale nella nostra quotidianità, soprattutto nel momento in cui ci apprestiamo a cucinare (a meno che non si abbia un piano di cottura ad induzione). Dunque, cerchiamo di capire quali possono essere i giusti compromessi per poter consumare di meno in cucina senza però intaccare più di tanto le nostre abitudini.

Tutti gli accorgimenti da prendere in cucina per abbattere i costi della bolletta del gas

Pulire i bruciatori è sicuramente il primo passo. Spesso vengono coperti da residui o sporcizia che impediscono la corretta fuoriuscita del gas. Se si riesce a mantenerli puliti si può ottimizzare il calore che emanano e sfruttare al massimo la portata e la temperatura. Avvalersi di utensili da cucina in alluminio può essere un’altra mossa vincente.

Essendo uno straordinario conduttore di calore, vi aiuterà a cucinare in maniera più rapida. A ciò va aggiunto che è super leggero e comodo da usare e quindi è più semplice da lavare e da trasportare. Al tempo stesso è importante usare gli attrezzi delle giuste dimensioni. Cuocere 100 grammi di pasta in una pentola che può contenerne anche 1 kg è comporta uno spreco di gas piuttosto ingente.

È molto produttivo anche utilizzare i coperchi. Può sembrare banale eppure c’è chi non lo fa. In questo modo aumenta la velocità con cui si accumula il calore e quindi si può usare un minor quantitativo di gas.

Contestualmente è bene regolare la temperatura costantemente. Il consiglio è quello di partire con una più elevata per poi abbassarla gradualmente. Inoltre quando la preparazione è a buon punto ed è quasi cotta si può spegnere tranquillamente il gas e lasciare che sia il calore residuo a far terminare l’intero processo. Preparare grandi quantità dello stesso cibo e unire i vari elementi in un’unica cottura possono essere altre due mosse produttive finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo risparmio.