Condizionatore, lo installi adesso e ti servirà anche in inverno: 3 metodi per averlo quasi gratis

Acquisto di condizionatori a pompa di calore: in che modo si può risparmiare

Con l’arrivo del caldo comincia la corsa alla ricerca di fonti di refrigerio da installare in casa. Alcuni si accontentano di ventilatori a piantana o da soffitto, qualcuno opta per i sistemi di raffrescamento a ghiaccio e c’è invece chi non può fare a meno di un condizionatore.

Naturalmente la preoccupazione principale di chi installa i condizionatori è la spesa che essi possono significare. Innanzitutto per il costo materiale dell’acquisto della macchina e della sua installazione e poi in un secondo momento anche per la questione dei consumi. Tuttavia è possibile accedere ad alcune agevolazioni statali che, nell’ottica di fornire sostegno per le ristrutturazioni e il miglioramento energetico degli edifici, offrono copertura anche per i costi dei condizionatori.

Quali sono le agevolazioni fiscali da sfruttare

Essendo i condizionatori a pompa di calore una scelta ecologica per i propri appartamenti, essi possono rientrare a pieno titolo in ben 3 interventi sostenuti da agevolazioni fiscali dello Stato. Ecco quali sono:

Bonus ristrutturazione al 50% – l’installazione di condizionatori in questo caso viene solitamente abbinata a lavori di ristrutturazione dell’immobile. Non viene richiesto un particolare alto standard di efficienza degli stessi e si può usufruire del 50% di sconto in fattura. Il limite massimo di spesa è di 96.000 euro ;

– l’installazione di condizionatori in questo caso viene solitamente abbinata a lavori di ristrutturazione dell’immobile. Non viene richiesto un particolare alto standard di efficienza degli stessi e si può usufruire del 50% di sconto in fattura. Il limite massimo di spesa è di ; Ecobonus al 65% – in questo caso non viene richiesta solo l’installazione di condizionatori, ma proprio la sostituzione totale o parziale di impianti di condizionamento, ottenendo così rispetto alla condizione preesistente un miglioramento energetico. Per l’ecobonus l’impianto deve rispettare alcuni standard di efficienza come indicato dalla normativa del Ministero dello sviluppo economico nell’agosto 2020;

– in questo caso non viene richiesta solo l’installazione di condizionatori, ma proprio la sostituzione totale o parziale di impianti di condizionamento, ottenendo così rispetto alla condizione preesistente un miglioramento energetico. Per l’ecobonus l’impianto deve rispettare alcuni standard di efficienza come indicato dalla normativa del Ministero dello sviluppo economico nell’agosto 2020; Superbonus al 90% – questo incentivo si differenzia se viene applicato ai condomini, laddove non deve rispettare particolari condizioni, e se viene applicato alle singole abitazioni. In quest’ultimo caso è necessario che vengano migliorate almeno 2 classi energetiche dell’immobile.

Come accedervi

Per usufruire di uno di questi bonus il segreto è conservare tutte le ricevute, far inserire a chi ci fa fattura la detrazione all’interno della bolletta di pagamento ed effettuare i pagamenti in maniera tracciabile utilizzando la modalità di bonifico per agevolazioni. In cambio pagheremo usufruendo dello sconto del 50, del 65 o del 90% che ci sarà consegnato come credito di imposta e che potremo a nostra volta cedere in pagamento al fornitore.