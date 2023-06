BTP Valore, tassi stellari: ecco quanto rende un investimento da 30 mila euro

Il MEF ha comunicato i tassi definitivi del nuovo BTP Valore. Ecco qual è il loro valore attuale e quali acquistare.

I BTP Valore sono strumenti finanziari dedicati esclusivamente ai cittadini risparmiatori ed ai retailer. Proprio come i BTP tradizionali sono erogati dallo Stato, ma sono caratterizzati da cedole crescenti, calcolate in base a tassi prefissati che aumentano nel corso del tempo, secondo il meccanismo cosiddetto step up e da un extra premio fedeltà finale per chi non lo vende fino a scadenza. Ad ogni modo, il BTP Valore può essere venduto anche prima della scadenza, ad un prezzo che dipenderà dalle condizioni di mercato e dal rendimento di titoli analoghi. In questo caso, però, si perderà il diritto al premio fedeltà.

Lo scorso 9 giugno è stata chiusa la cinque giorni di collocamento, dove la nuova famiglia BTP lanciata dal Ministero dell’Economia ha riscosso un successo davvero sorprendente. Il nuovo bond di Stato ha raccolto, infatti, oltre 18 milioni di euro. Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore del Debito pubblico del tesoro, Davide Iacovini che ha ipotizzato un nuovo lancio dei BTP Valore nel corso del 2023 e del 2024. Ecco quanto ha dichiarato al giornale Radio Rai: “Sicuramente saranno proposti altri Btp Valore anche nel corso di quest’anno. Siamo in una fase in cui i tassi di interesse sono ben più elevati, anche rispetto a qualche mese fa e in questo contesto, oltre al problema dell’inflazione da cui ci si vuole proteggere, c’è anche il tema di mettere a reddito i propri risparmi che magari sono tenuti in conto corrente senza remunerazione”.

Del resto, i tassi minimi garantiti annunciati, lo scorso primo giugno, e successivamente confermati attraverso una comunicazione del MEF, sono stati graditi ai piccoli risparmiatori. Ma in concreto quanto rende un investimento in BTP pari a 30 mila euro?

Btp Valore: quanto rende un investimento da 30 mila euro

In merito al BTP Valore, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi definitivi stabiliti al 3,25% lordi annui per il primo biennio e successivamente al 4% lordi annui.

Per cui, chi ha investito una cifra pari a 30 mila euro otterrebbe 426,56 euro ogni sei mesi per i primi due anni, al termine dei quali, arriverebbe l’aumento degli interessi. In questo caso, l’accredito sul conto ammonterebbe a 525 euro netti ogni sei mesi per altri due anni. Alla scadenza spetterebbe il premio fedeltà dello 0,5% del capitale sottoscritto, dunque, nel caso di 30 mila euro investiti, dovrebbe essere pari a 131,25 euro netti.

Ovviamente, il discorso cambia in caso di vendita anticipata. In questo caso, infatti, il prezzo dipenderà dalle condizioni di mercato e dal rendimento di titoli analoghi. In più, decadrà il diritto a ricevere il premio fedeltà.