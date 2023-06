Quali sono le migliori marche di bottiglie d’acqua nel rapporto qualità-prezzo | Una sorpresa inaspettata

Andiamo a scoprire la classifica completa redatta da Altroconsumo che ha analizzato diverse marche di acqua in bottiglia. Ecco quali sono risultati più convenienti

L’acqua è un bene di prima necessità che non può mai mancare nelle case dei cittadini. Al contempo però visti i continui rincari sulla maggior parte dei prodotti di uso comune cercare di risparmiare sull’acqua diventa più una necessità che una scelta.

Ciò non significa che bisogna rinunciare alla qualità. Con un po’ di lungimiranza si possono associare tutti e due gli aspetti. Infatti il portale Altroconsumo ha stilato una classifica di quelle che sono le migliori marche di bottiglie d’acqua nel rapporto qualità-prezzo.

Acqua in bottiglia: quali sono le migliori da acquistare

Sono stati presi in considerazione diversi parametri tra cui il contenuto di sali minerali e di metalli oltre che le informazioni riportate sull’etichetta e l’impatto ambientale della confezione. Nel computo ci sono anche parametri analitici come il residuo fisso e il pH.

Per effetto di ciò è stato eletto come miglior marchio quello d’acqua Boario, acqua minerale frizzante proveniente dalle fonti termali di Darfo Boario Terme in provincia di Brescia. Si classifica in cima alla classifica come migliore del test. Questa tipologia d’acqua è caratterizzata da proprietà depurative e disintossicanti ha una valutazione ottima e un prezzo medio di 0,36 euro per una bottiglia da 1,5 litri.

Al secondo posto troviamo la Sorgesana, marchio che fa parte del gruppo Lete e che proviene dalla sorgente Pratella in provincia di Caserta. Un’acqua consigliata anche per le diete iposodiche e che ha un prezzo medio di 0,28 euro. Chiude il podio Recoraro. Trattasi di un tipo d’acqua frizzante che nasce in un’area protetta ai piedi delle Dolomiti. Si contraddistingue per la sua purezza e ha un costo di 0,38 centesimi di euro per una bottiglia di 1,5 litri.

Per quanto concerne le altre marche che troviamo nelle posizioni principali c’è la Guizza (prodotta a Scorzé a nord di Venezia), che spesso troviamo nei discount. Può essere un giusto compromesso per non spendere cifre elevate e bere un’acqua salutare. Non hanno invece ottenuto dei buoni punteggi nella fase di sperimentazione la Martina, la Sant’Anna, la Levissima e la San Pellegrino. Queste ultime due in particolar modo sono piuttosto pubblicizzate e famose, ma stando a quanto riportato da Altroconsumo vanno inserite in quella fascia di acque di media qualità. Un quadro piuttosto dettagliato che può dare maggiore contezza al momento dell’acquisto.