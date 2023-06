Vacanze in camper: i migliori consigli da seguire per noleggiarlo in sicurezza

La Polizia di Stato ha diramato una lista con alcune semplici regole da seguire nel momento in cui si ha intenzione di noleggiare un camper. Tutto quello che c’è da sapere

L’estate è quella stagione che lascia sempre in dote un maggior senso di libertà e cercare di assecondarlo è più che consigliabile. Un modo per dare sfogo alla propria fantasia è sicuramente viaggiare in camper. Questa modalità di viaggio sta crescendo sempre di più visto che accomuna fascino, comodità e perché no quel pizzico di privacy di cui spesso si ha bisogno.

Naturalmente eccetto qualche fortunato che ne ha uno di famiglia, molte persone che viaggiano in camper devono necessariamente prenderlo in affitto. A tal proposito la Polizia di Stato ha dispensato alcuni consigli piuttosto utili da seguire per poter viaggiare tranquillamente con questo particolare mezzo di trasporto.

Come noleggiare in camper evitando spiacevoli sorprese

La prima cosa da fare è rivolgersi ai professionisti del settore. Si tratta di una priorità assoluta utile a scongiurare conseguenze che potrebbero mettere a repentaglio la propria vacanza. Le truffe purtroppo sono sempre dietro l’angolo e quindi è meglio tenere sempre gli occhi ben aperti.

Verificare le info inerenti il veicolo è fondamentale, soprattutto è importante capire se il mezzo può essere noleggiato. Nel libretto di circolazione deve essere espressamente specificato che possa essere condotto da persone diverse dal proprietario. In caso di incongruenze sotto questo punto di vista è prevista una sanzione pecuniaria da 87 a 344 euro e la sospensione del libretto di circolazione da uno a sei mesi. Il che significherebbe fine della vacanza.

Anche da un punto di vista amministrativo il camper deve essere regolare. Infatti deve avere revisione e copertura assicurative in corso di validità. Ma questo probabilmente è più intuibile visto che sono le stesse prassi da seguire per i propri mezzi di trasporto.

È molto importante inoltre verificare le condizioni dei dispositivi di equipaggiamento per la circolazione. Ciò significa appurare il regolare funzionamento di luci e indicatori di direzione. Devono essere integri e perfettamente funzionanti. Stesso dicasi per i pneumatici che devono essere montati dello stesso tipo sullo stesso asse. Ovviamente non devono essere né usurati né danneggiati così come i freni. D’altronde se solo uno di questi aspetti desta qualche perplessità non ci si può assolutamente mettere in viaggio. Si rischia di mettere in pericolo la propria incolumità e quella degli altri passeggeri presenti sul camper.