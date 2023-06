Amazon i 4 trucchi per ottenere uno sconto fino al 70% sugli acquisti

La nota piattaforma di e-commerce mette a disposizione degli utenti 4 sezioni nel suo shop online che consentono di usufruire di offerte fino al 70% su determinati prodotti

Alzi la mano chi non ha mai fatto acquisti su Amazon. In un modo ormai completamente globalizzato è davvero difficile trovare qualcuno che almeno una volta non si sia lasciato andare ad un po’ di sano shopping sul noto portale di e-commerce. D’altronde le opportunità che offre sono molteplici e tutte da scoprire.

Esistono però anche delle alternative che in pochi conoscono che permettono di poter usufruire di prezzi ancor più agevolati addirittura con sconti fino al 70%. Basta semplicemente applicare alcuni semplici trucchetti ed il gioco è fatto. Chiaramente si tratta di un discorso che coinvolge solo alcune tipologie di prodotti.

Amazon: cosa fare per ottenere gli sconti e quali articoli si possono acquistare

Ciò infatti è possibile sugli articoli ricondizionati. Sulla piattaforma ce ne sono centinaia di prodotti rigenerati con la garanzia Amazon e che sono scontati al 70%. Si tratta di un buon compromesso per prendere qualcosa a prezzo di saldo. Stesso discorso per gli articoli di seconda mano su cui la scontistica è del 20%.

Spazio anche ad accessori di prima necessità come arnesi per la cucina o lenzuola. Tutte cose che possono sempre servire e se si riesce risparmiando qualcosa è tanto meglio. Lo sconto è del 50% per questo genere di acquisti.

Gli articoli di uso quotidiano invece sono deprezzati del 10%. Tra questi sono ricompresi le batterie per i dispositivi elettronici e cavi HDMI solo per citarne alcuni. Ma non finisce qui. Amazon regala anche 5 euro di sconto, ma questo coupon è riservato solo ad una cerchia ristretta di fortunati.

Il tutto sta nell’avere la lungimiranza e la pazienza di navigare sull’applicazione alla ricerca delle migliori opportunità. Spesso ci si fa ingolosire dalle prime cose che si trovano o ci si lascia andare ad uno sfrenato shopping online privo di alcun criterio logico. Per evitare esborsi di un certo tipo invece è necessario essere abili nella ricerca e sapere resistere se non si trova ciò che soddisfa pienamente. Magari si può riprovare il giorno dopo e scrutare qualcosa che in precedenza era sfuggito. Dunque su Amazon si può sempre risparmiare e non solo quando c’è il Black Friday o il Cyber Monday. A prezzo di saldo si possono rimediare cose che più rispecchiano i propri gusti senza perdere troppo tempo.