I paesi più convenienti dove andare a vivere dopo l’estate: ce n’è per tutti i gusti

Sono dei posti bellissimi e nemmeno troppo lontani. Consentono di poter cambiare totalmente vita ed avere dei guadagni più consistenti

La fine dell’estate coincide spesso con il periodo delle grandi partenze. Infatti si tende ad accumulare denaro facendo qualche lavoretto stagionale per poi spiccare il volo ed emigrare verso paesi che siano in grado di offrire delle condizioni di vita migliori.

In Europa ci sono ottime opportunità in tal senso e in molti posti i prezzi scendono per via del calo dei flussi turistici. Per questo è bene essere lungimiranti e capire bene quali possono essere le migliori occasioni da prendere al volo. Tutto dipende dal costo della vita, che deve essere necessariamente più basso di quello dell’Italia.

Le cinque località più convenienti dove andare a vivere dopo l’estate

Ciò però non significa dover rinunciare alla bellezza. Infatti si può optare per mete davvero affascinanti e che non distano molto dal mare o comunque da un corso d’acqua. Possono fare sia al caso di giovani in smart working che con lo stipendio italiano potrebbero vivere tranquillamente in diverse nazioni europee e anche dei pensionati, ma questo è un altro discorso.

Facendo un mix tra convenienza, cultura, sicurezza e vicinanza all’Italia le destinazioni top sono essenzialmente cinque e sono perlopiù capitali. Tra queste non può mancare Atene ridente capitale della Grecia che abbina storia, tradizione, una cucina a dir poco sublime e un costo della vita che per chi viene dall’Italia è decisamente alla portata.

Non si può propriamente dire lo stesso di Budapest che ha dei prezzi un tantino più alti. Dopo l’estate però la situazione è decisamente più fattibile, anche se non è da considerarsi eccessivamente economica. Dalla sua ha però una maestosità senza tempo e tantissime attrazioni che per un giovane alla ricerca di nuovi stimoli possono fare la differenza.

Nel novero rientrano anche Tirana e Sofia che sono abbastanza abbordabili. Chiaramente in questi casi bisogna fare i conti con la lingue visto che non tutti parlano per bene l’inglese. Per potersi integrare al meglio è importante poter interagire con i locali, ma probabilmente in Albania si può fare affidamento sull’italiano. Più cosmopolita invece è Porto dove con poco si va a cena fuori e si torna con la pancia piena. Non è un fattore da trascurare soprattutto per i tanti ragazzi che dopo una giornata di lavoro non hanno poi chissà quale voglia di mettersi ai fornelli a cucinare.