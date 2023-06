Vacanze, partire nel 2023 sarà più facile ed economico: controlla cosa ha preparato per te la tua Regione

L’estate è ormai arrivata e la voglia di andare in vacanza è sempre più alta. Andiamo a vedere quali sono le iniziative regionali e gli sconti riservati soprattutto ai giovani desiderosi di partire

Le possibilità di andare in vacanza sfruttando degli incentivi provenienti dai piani alti non sono relegati solo al Bonus vacanze che è stato prorogato anche per il 2023. Infatti lo Stato non è il solo ad aver dato vita a delle agevolazioni per consentire agli italiani di trascorrere qualche giorno di sano relax in giro per l’Italia.

Anche le Regioni di pari passo hanno deciso di venire in contro ai cittadini con strumenti che hanno il duplice intento di invogliare chi vuole partire e di rilanciare un settore che senza l’apporto delle famiglie e dei ragazzi che vanno in vacanza rischia seriamente il declino.

Incentivi regionali e bonus vacanze per i giovani viaggiatori nel 2023

Andando nello specifico Sicilia, Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia hanno deciso di attivare sconti ed incentivi per i turisti per coloro che decideranno di soggiornare in una di queste regioni. In Sicilia ad esempio è previsto un pernottamento gratuito ogni tre notti fino ad un massimo di due notti, mentre per quanto riguarda il costo del viaggio è previsto un taglio del 50% per sui biglietti di voli nazionali, internazionali, navi e scali.

L’Abruzzo invece punta sui grandi numeri e ha deciso di istituire un bonus per i gruppi di almeno 25 persone. Le prenotazioni di almeno due notti nelle province di Teramo e L’Aquila comportano un contributo di 30 euro a persona e un rimborso del 50% sulle per la partecipazione alle visite guidate.

In Piemonte offrono lo sconto del 50% per un pernottamento di quattro notti a patto che si prenoti entro il 30 giugno 2023. Il Friuli Venezia Giulia dal canto suo ha istituito dei voucher per i residenti che scelgono di stare nei territori di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. In base alla zona che si sceglie c’è un voucher di 40 euro a persona fino ad un massimo di 320 euro per ogni nucleo familiare.

E i giovani? Grazie alla Carta nazionale giovani i ragazzi che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni potranno usufruire di prezzi agevolati sull’acquisto dei biglietti treni e aerei, mentre sui soggiorni prenotati tramite il portale Airbnb lo sconto è del 10%. Per scoprire di più su questa possibilità non bisogna fare altro che richiedere la propria Carta nazionale giovani tramite l’app IO.