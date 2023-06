Vuoi eliminare la pubblicità invadente quando navighi dal tuo smartphone? Con questo semplice trucco puoi farlo

Eliminare dalla nostre vite la pubblicità aggressiva che ci infastidisce durante la navigazione online è possibile. Basta applicare un semplice trucchetto

Utilizzare lo smartphone per andare in rete è ormai un’attività consuetudinaria come mangiare o andare in bagno. Praticamente tutti lo fanno. Anche in questi frangenti però bisogna fare i conti con alcuni ostacoli che alla lunga possono diventare piuttosto seccanti per gli utenti.

Infatti, nel momento in cui ci si diletta in questa piacevole attività si viene sommersi da innumerevoli spot pubblicitari e chiaramente questo può provocare fastidio visto che non sempre si è interessati ai prodotti che vengono reclamizzati. Esiste però un metodo che consente di poter risolvere questo problema e di poter navigare senza interferenze.

Addio pubblicità sullo smartphone con pochi semplici passaggi

In primis bisogna aprire il browser che si utilizza di solito per navigare. Poi è necessario aprire il menù in basso a destra e selezionare l’opzione denominata “blocchi per annunci”. Una volta arrivati a questo punto l’ultimo passo è quello di cliccare sull’app scelta in modo tale potersi proteggere dalla pubblicità aggressiva.

Una delle app più utilizzate per compiere questa attività è AdGuard. Naturalmente non è l’unica, ce ne sono tante altre. Altri rimedi per debellare le pubblicità sono scaricare dei browser diversi da quelli convenzionali come Google Chrome e Mozilla. Tra i migliori sotto questo punto di vista ci sono Brave di cui è possibile fare il download dal vostro app store. Navigando con questo motore di ricerca ci si può districare da numerose pubblicità, anche quelle che si incontrano quando si va su YouTube.

Delle contromisure vanno prese a meno che non si decida di guardare le pubblicità e magari perché di sfruttarle per fare un po’ di shopping. Naturalmente tutto è strettamente correlato all’utilizzo che si fa del telefono. Magari, se non si passa troppo tempo con il cellulare si può anche sopportare la visione di qualche spot, ma se al contrario si va anche al letto con lo smartphone sarebbe meglio venire a capo della situazione. Alle volte potrebbe servire qualche informazioni urgente per motivi di lavoro e le pubblicità rischiano seriamente di far perdere secondi preziosi che in alcuni ambiti potrebbero risultare decisivi. Con i consigli sopracitati si può venire a capo della situazione ed evitare spiacevoli intoppi. D’altronde oggi la pubblicità è alla base di tutto e ce la ritroviamo praticamente ovunque, anche sui nostri dispositivi.