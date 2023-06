Lavoro estivo a contatto con la natura, adesso si può: come cogliere questa ghiotta occasione

Per chi è alla ricerca di nuove esperienze a contatto con la natura questa può essere l’opportunità giusta. Grazie ad Agriviva si può lavorare nel mondo agricolo ed imparare tantissime sfaccettature del mestiere

Quante volte ci siamo detti “adesso mollo tutto e me ne vado a lavorare nelle campagne”. Una frase così campata per aria ma con quel pizzico di verità sotto. Poi però bisogna fare i conti con la realtà e con le possibilità limitate in questo ambito almeno per quanto riguarda l’aspetto economico.

Se però si è alla ricerca di nuovi stimoli o semplicemente si vuole fare una nuova esperienza allora le occasioni non mancano e non bisogna andare nemmeno troppo lontano. Infatti in Svizzera sono molteplici le opportunità e grazie ad Agriviva si possono espletare tutte le pratiche in un attimo.

Lavoro nelle fattorie svizzere: chi può partecipare e qual è la durata del servizio

La società agricola mette in contatto chi è interessato con le famiglie contadine elvetiche disposte ad ospitare i giovani che abbiano voglia di lavorare nelle loro fattorie. Ognuna offre le proprie condizioni e un lavoro per lo più manuale. Per quanto concerne la posizione alcune fattorie sono piuttosto vicine ai centri urbani, altre in fondo a valli sperdute.

Nello specifico l’offerta è rivolta ai giovani tra i 16 e i 25 anni provenienti dai paesi esteri. I ragazzi svizzeri invece possono partecipare già al compimento del 14esimo anno di età. La durata minima in estate è di 2 settimane quella massima di 2 mesi. In altri periodi si può lavorare anche una sola settimana nella medesima regione linguistica.

Per quanto concerne la retribuzione chi decide di aderire all’iniziativa si vedrà corrisposti dai 12 ai 20 franchi (il rapporto con l’Euro è quasi identico) per ogni giornata di lavoro. La somma specifica ricompresa in questo range dipende estremamente dall’età. Chiaramente più è grande il ragazzo più ha possibilità di aspirare ad una paga più alta. Naturalmente molto dipende anche dalla volontà della singola famiglia, dalle mansioni che si svolgono e dal grado di esperienza.

Oltre al denaro sono compresi chiaramente anche vitto e alloggio che consentono ai ragazzi di potersi portare a casa un guadagno praticamente pulito. Non avendo troppo distrazioni non hanno chissà quali possibilità di poter spendere i soldi. Inoltre dopo una giornata di duro lavoro nei campi o col bestiame di certo non si hanno le forze per fare baldoria durante la notte. Per qualsiasi info non resta che andare direttamente sul portale di Agriviva.