Le donne tradiscono più degli uomini: la motivazione è da ricercare… sotto le lenzuola

Secondo molti luoghi comuni i maschietti sono solitamente più infedeli delle donne. In realtà e proprio il contrario e tra le motivazioni ce n’è una a dir poco clamorosa

Il tradimento è un argomento sempre piuttosto delicato da affrontare e le dicerie sono talmente tante che alla fine si finisce spesso per dire cose errate. Ad esempio la “scuola di pensiero” secondo cui siano gli uomini a peccare di più è stata completamente ribaltata da alcuni studi scientifici.

A quanto pare sono le donne ad annoiarsi di più in camera da letto col passare degli anni. Stando a quanto appurato dai lavori svolti alcune sentono un desiderio di diversità e novità che non sempre riescono a placare. Non resta che svelare tutti i dettagli del caso per capire meglio quali meccanismi possono scattare nel gentil sesso.

Le cause del tradimento femminile: è compresa anche la sfera intima

È bene comunque precisare che non si tratta di un qualcosa di assoluto e volto a demonizzare la categoria. I tradimenti possono essere compiuti da chiunque in qualsiasi momento e a prescindere dal genere sessuale. Tornando alla ricerca Wednesday Martin antropologa e autrice dello studio definito “la grande correzione” che si è avvalsa del parere di diversi esperti in materia, ha svelato un quadro completamente diverso da quello “abituale”.

A suo avviso non è vero che le donne hanno meno stimoli sessuali e che siano maggiormente predisposte alla monogamia. Seppur facciano l’amore meno degli uomini, si stufano prima delle situazioni troppo abitudinarie. Da sfatare anche il mito secondo cui il sesso femminile sia fedifrago per motivi meramente emotivi e di coinvolgimento sentimentale.

Anche una ricerca della Missouri State University ha smentito ciò e ha inoltre sconfessato il fatto che gli uomini siano spinti ad andare con altre donne per ragioni fisiche.

La dottoressa Marta Meana dell’Università del Nevada ha invece rilevato che l’istituzionalizzazione di una relazione di coppia a lungo termine smorza il desiderio più nelle donne che negli uomini. Di fatto i maschietti quando dei rapporti costanti e soddisfacenti non nutrono il desiderio di scappare dall’ovile mentre le donne sentono una maggiore esigenza di varietà e novità nelle esperienze sotto le lenzuola.

Un punto di vista interessante che mette fine ad una convinzione sbagliata e fin troppo radicata nella società contemporanea. A prescindere da ciò queste ricerche non fanno altro che confermare che gli equilibri di coppia possono essere davvero troppo labili in determinate circostanze.