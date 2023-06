Avere una casa gratis per le vacanze al mare è possibile: tutte le opzioni create apposta per te

Esistono tre modalità piuttosto efficaci che consentono di poter soggiornare gratuitamente in una casa al mare durante l’estate. Scopriamo quali sono

L’estate finalmente è arrivata e con lei la voglia di andare al mare e magari soggiornare in una casa a due passi dalla riva. Desideri più che leciti che però alle volte possono sembrare delle vere e proprie chimere. La situazione economica generale della maggior parte degli italiani non consente infatti voli pindarici.

Fortunatamente esistono delle contromisure per cercare di abbattere i costi, anzi per azzerarli del tutto e godersi una piacevole vacanza in una casa al mare. Com’è possibile tutto ciò? Andiamo a scoprirlo insieme.

I metodi per rilassarsi in una casa al mare senza spendere 1 euro

Solitamente una villetta al mare ad agosto ha un costo medio di oltre 1500 euro a settimana. Grazie a sconti, offerte e coupon si può ridurre notevolmente la spesa, ma si può fare di più ed avere tutto praticamente gratis. Non tutti però sono al corrente di queste soluzioni per questo è bene che vengano divulgate.

La prima soluzione è il baratto. In diverse località d’Europa e del mondo si può scambiare qualche ora del proprio lavoro con vitto e alloggio gratuito. In pratica si mangia e si dorme senza nessuna spesa in cambio di lavoretti come curare il giardino, fare piccole ristrutturazioni o baby sitting. Su portali come Workaway, Helpx e Worldpackers si possono trovare numerose opportunità in tal senso.

La seconda chance è il subaffito (qualora sia consentito). Dunque si prende in affitto un’intera casa e poi si subaffittano le stanze. Così si riprendono tutte le spese sostenute e la vacanza è a tutti gli effetti gratis.

La terza ipotesi, probabilmente quella più suggestiva è quella di acquistarne una. Una soluzione che non sembra collimare con il principio finora esposto. Ed invece non c’è nessuna incongruenza. Comprando una casa a 1 euro a pochi passi dal mare ci si ritrova con un vero e propri tesoretto. Chiaramente va ristrutturata, ma si può ammortizzare l’investimento magari mettendola in affitto nei periodi in cui non si ha intenzione di soggiornarci.

Insomma, un gran bel ventaglio tra cui scegliere. L’importante è cercare di raggiungere l’obiettivo facendo una bella vacanza in una casa la mare e al contempo tutelare il proprio portafoglio. Chi vuole andare non deve partire dal presupposto che non possa permetterselo. Una soluzione se si ha la volontà si trova sempre.