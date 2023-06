Assicurazione auto economica, ecco tutti i trucchetti per risparmiare

L’assicurazione auto è una spesa dalla quale proprio non ci si può sottrarre, ma esistono dei trucchetti che permettono di spendere meno. Ecco alcuni consigli per risparmiare.

L’assicurazione auto è una spesa fissa che tutti i proprietari di una vettura sono tenuti a sostenere annualmente. Del resto, la legge prevede che per circolare sulle strade pubbliche, un veicolo deve essere coperto dall’assicurazione RCA, per coprire eventuali danno provocati a cose e persone con la propria vettura (articolo 122 del Codice della Strada).

Come molti sanno, l’importo da pagare viene stabilito in base a diversi parametri. In particolare, il premio viene calcolato dalle compagnie assicurative in base alle probabilità che ha il conducente della vettura di provocare incidenti. In altre parole, viene fatta una stima basata sui precedenti alla guida, sulla potenza del veicolo, sull’età e sulla città di residenza del proprietario del veicolo. A volte, però, la spesa può essere davvero molto alta, rappresentando un vero e proprio problema per la nostra economia personale.

A tal proposito, sono molti gli automobilisti a chiedersi se è possibile risparmiare sulla polizza RC Auto. Ovviamente, la risposta è affermativa! Esistono diversi trucchetti che permettono di spendere meno per assicurare la propria auto.

Assicurazione auto: i trucchetti per risparmiare

La spesa per l’assicurazione auto è una voce importante del bilancio delle famiglie italiane. Secondo le stime, si tratta di un costo pari 650 euro l’anno per assicurare la propria vettura. Tuttavia, spendere meno è possibile! Seguendo alcuni utili suggerimenti, è possibile sottoscrivere una polizza RC Auto davvero conveniente e risparmiare un bel gruzzoletto.

Un primo passo per poter risparmiare sull’assicurazione auto è valutare più preventivi di spesa. Avere una panoramica completa delle compagnie più vantaggiose significa, soprattutto per chi ha raggiunto una buona classe di merito, avere la possibilità di ottenere preventivi molto vantaggiosi. Per ottenere un prezzo più basso sull’assicurazione auto è importante anche analizzare con attenzione ai servizi proposti. Inserendo nella polizza solo quelli indispensabili sarà possibile ottenere una detrazione sul prezzo finale da pagare. Un’altra mossa utile a risparmiare sull’RC Auto, potrebbe essere scegliere il pagamento in un’unica soluzione, anziché optare per la rateizzazione semestrale. Inoltre, in alcuni casi, le compagnie assicurative offrono ulteriori vantaggi in base al metodo di pagamento. Ad esempio, pagare con carte di credito o di debito potrebbe comportare il riconoscimento di alcune agevolazioni. Anche rivolgersi ad agenzie che operano solo online, potrebbe offrire alcuni vantaggi in tema risparmio polizza auto. Queste compagnie, infatti, abbattendo i costi di gestione offrono spesso la possibilità di approfittare di promozioni e offerte.

Tenendo a mente questi suggerimenti, si può risparmiare fino al 50% sul costo della propria polizza auto. Senza contare che, sfruttando la Legge Bersani, attualmente conosciuta anche come RC Familiare, si può risparmiare anche sull’assicurazione di una seconda auto.