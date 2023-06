Postepay, c’è un trucco per ricaricarla senza costi di commissione | Lo sapevi?

Caricare denaro sulla propria Postepay è un’operazione semplice e veloce, ma quanto è fastidioso dover pagare ogni volta le commissioni? Ecco uno stratagemma per farlo gratis.

Le carte ricaricabili Postepay sono tra le più utilizzate nel nostro Paese, soprattutto, perché nonostante la semplicità di utilizzo, offre davvero molti servizi.

La Postepay è utilissima per fare acquisti, sia in Italia che all’estero, e sia negli store fisici che online. Può essere utilizzata per effettuare pagamenti contactless senza PIN fino alla soglia di 50 euro, si possono fare e ricevere bonifici e, ovviamente, offre la possibilità di prelevare contante presso gli sportelli ATM Postamat e bancari. Non prevede, inoltre, costi annui di gestione, ma costa solo 10 euro al momento del suo rilascio.

E’ possibile ricaricare la propria carta Postepay in tutti gli uffici postali, oppure, nei centri autorizzati, dal sito web, tramite App, sostenendo dei costi di commissione che variano a seconda del canale di ricarica prescelto. Tuttavia, esiste un trucco per evitare questa spesa, lo sapevi? Ecco lo stratagemma per ricaricare una Postepay senza costi di commissione.

Come ricaricare la Postepay senza costi di commissione

Come abbiamo anticipato, è possibile ricaricare la propria carta Postepay in diversi modi. L’utente può rivolgersi agli uffici postali, ai centri autorizzati come tabaccherie o edicole, ma può ricaricare la propria carta anche online o attraverso l’apposita app. Tuttavia, ogni volta è necessario sostenere i soldi di commissione, cioè la quota utile a pagare il servizio di ricarica. L’importo delle commissioni varia a seconda del canale di ricarica prescelto. Normalmente, è di 2 euro per ogni transizione. Insomma, una spesa piuttosto fastidiosa, considerato che già dobbiamo fornire i soldi per ricaricare la carta.

Fortunatamente, esiste un escamotage per effettuare una ricarica Postepay a costo zero! Sono in pochi a saperlo, ma si può ricaricare la carta senza pagare le commissioni e tutto ciò che occorre è semplicemente uno smartphone, sul quale basterà scaricare l’applicazione gratuita della Postepay. Una volta effettuata la registrazione, inserendo il numero, la data di scadenza ed il codice CVC (il numero a tre cifre riportato sul retro della carta), sarà possibile iniziare ad usare la Postepay digitale.

A questo punto, sarà possibile utilizzare la funzione “P2P”, cioè il servizio utile a trasferire denaro tra due Postepay gratuitamente fino a 25 euro. Praticamente, basterà chiedere ad un amico di fare una transazione P2P e poi restituirgli i soldi in contanti. In questo modo, si può ricaricare la propria Postepay a costo zero!