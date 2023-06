Casa in affitto, posso cambiare la serratura? Non fare di testa tua | Cosa dice la legge

Sostituzione della serratura in una casa in affitto: quando l’inquilino può farlo e con quali vincoli

Entrando in una nuova abitazione da affittuari ci si pone il problema di chi possa avere le nostre chiavi di casa. La preoccupazione deriva chiaramente dai precedenti conduttori e dal proprietario stesso, che potrebbe aver conservato un mazzo di chiavi. In teoria la norma vuole che gli inquilini che lasciano una casa debbano restituire tutte le copie delle chiavi in loro possesso e allo stesso modo per il proprietario dell’immobile è proibito conservare una copia di riserva delle chiavi per rispettare il principio dell’inviolabilità del domicilio.

Ovviamente nella pratica le cose sono differenti, perché la paura che ciò non sia rispettato è sempre alta. Per questo motivo molti inquilini pensano di procedere a un cambio di serratura, al fine di dormire sonni più tranquilli. Sorge spontanea la domanda: è possibile farlo, è lecito sostituire la serratura in un’abitazione non propria?

Cosa è previsto dalle norme in merito

A quanto pare la normativa in merito è stata molto chiara. Gli inquilini devono poter godere del bene in affitto e pertanto possono essere autorizzati a eseguire su di esso tutti i lavori che ritengono necessari, compreso il cambio di serratura. Dunque non va nemmeno chiesta l’autorizzazione al proprietario di casa per effettuare il cambio, ma tuttavia egli va informato dell’azione.

Gli obblighi dell’inquilino in merito sono infatti:

mettere al corrente il proprietario di casa del cambio che si sta effettuando;

di casa del cambio che si sta effettuando; in caso contrario al momento di lasciare la casa, sarà obbligo dell’inquilino ripristinare la vecchia serratura e a proprio carico;

e a proprio carico; a prescindere dall’aver effettuato o meno il cambio di serratura, dovrà sempre rendere disponibile l’accesso ai locali al proprietario, in caso di valide ragioni.

I costi del cambio di serratura

La sostituzione della serratura è sempre a carico dell’inquilino, quando chiaramente non sia dovuta a motivi di emergenza per danni o malfunzionamenti. Allo scadere del contratto di fitto, qualora il conduttore lasci l’abitazione può decidere di lasciare la serratura che ha installato a proprio carico, senza tuttavia poter avanzare nessun diritto di rimborso.

Allo stesso modo i duplicati eventuali delle chiavi di casa sono un costo che sostiene l’inquilino. Il proprietario deve fornire la chiave principale, mentre gli eventuali doppioni sono a discrezione della persona che vi andrà ad abitare.