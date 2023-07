Il terribile odore di ascelle, anche poco dopo la doccia: c’è una spiegazione scientifica, e un rimedio

Ascelle maleodoranti: la spiegazione scientifica del fenomeno

I cattivi odori della persona sono tra i fenomeni più spiacevoli che possano capitare, perché creano imbarazzo e disagio sociale, soprattutto quando si verificano in contesti pubblici. Le ascelle maleodoranti sono probabilmente una delle condizioni peggiori da affrontare, in particolare nelle stagioni calde, quando le ascelle sono sovente esposte e meno si può nascondere l’odore.

Erroneamente si tende a pensare che la causa dello spiacevole odore di ascelle sia dovuta alla sudorazione: le persone che sudano molto sono più propense a soffrire di questo problema. In realtà la sudorazione può essere uno dei fattori, ma non l’unico. A quanto pare l’odore sgradevole può essere provocato dalla presenza di batteri sulla pelle.

Nel corpo umano i batteri sono sempre presenti. Vi sono batteri cutanei, presenti sulla pelle, e batteri interni, che si collocano all’interno dei pori della pelle. I batteri esterni non causano problemi e anzi hanno un effetto positivo per il corpo umano. A causare maggiori danni sono i cosiddetti batteri commensali.

Batteri commensali: esiste un rimedio per limitare i danni?

I batteri commensali possono provocare il cattivo odore delle ascelle, in quanto tendono a convertire alcune sostanze presenti nel sudore in odore sgradevole. Nello specifico è la presenza di alcune sostanze che può, se in quantità consistente, può rendere evidente il cattivo odore, come:

acido isovalerico ;

; acido isocaproico ;

; metilfenolo.

Trai batteri che maggiormente incidono sul fenomeno delle ascelle maleodoranti vi sono:

Staphylococcus hominis – questo converte gli acidi grassi presenti in sostanze volatili che provocano cattivo odore;

– questo converte gli acidi grassi presenti in sostanze volatili che provocano cattivo odore; Staphylococcus epidermidis ;

; Corynebacterium.

Vi sono inoltre una serie di altri batteri che provocano proprio delle piccole infezioni alle ascelle umane e follicoliti, determinando perciò fenomeni maleodoranti persistenti. Tuttavia si tratta di situazioni limite, che tendono a manifestarsi in persone che soffrono già di patologie particolari.

Esistono in ogni casi dei piccoli rimedi preventivi per scongiurare la puzza delle ascelle, basta solo qualche attenzione.

Come prevenire il cattivo odore

Alcuni consigli per prevenire i cattivi odori di ascelle:

mantenere sempre le ascelle pulite e asciutte – anche dopo la doccia, assicurarsi di asciugarle bene evitando di accumulare umidità;

– anche dopo la doccia, assicurarsi di asciugarle bene evitando di accumulare umidità; usare abiti traspiranti , come il cotone o il lino. In questo modo il sudore viene assorbito e riesce a evaporare;

, come il cotone o il lino. In questo modo il sudore viene assorbito e riesce a evaporare; evitare l’utilizzo di prodotti profumati sulle ascelle, poiché possono alterare la composizione batterica e provocare solo ulteriore cattivo odore. Si consigliano prodotti che prevengono la formazione dei batteri.