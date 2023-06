L’Agenzia delle entrate ti sta cercando ma non è per quello che pensi: questa volta è una buona notizia

In arrivo nuove notizie dall’Agenzia delle Entrate, ma questa volta non c’è davvero nulla da temere, anzi questa volta è una bella notizia. Di seguito tutte le novità.

Le comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate generano sempre un attimo di terrore in chiunque. Tuttavia, questa volta, arrivano buone notizie da parte del Fisco, soprattutto, per chi è alla ricerca di un lavoro o chi sta pensando di cambialo.

Infatti, proprio qualche giorno fa, sul portale dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato un comunicato dove viene annunciato un nuovo bando di concorso per 4.500 posti per funzionario da svolgere entro il 2023.

Stando alla nota, saranno selezionati con due distinte procedure i seguenti profili:

• funzionario per attività tributaria

• funzionario per servizi di pubblicità immobiliare.

Ecco nel dettaglio quali sono i titoli richiesti per l’accesso al concorso.

Concorso Agenzia delle Entrate: titoli di accesso

Nel primo caso, proprio come specificato sul portale dell’Agenzia delle Entrate, la risorsa dovrà occuparsi dell’assistenza e consulenza agli utenti in merito ad adempimenti contabili e fiscali, di gestione ed erogazione di servizi e di analisi ed elaborazione della modulistica, ricerca dei fenomeni illeciti, verifiche e controlli fiscali, contenzioso tributario e riscossione. Per partecipare al bando di concorso è necessario essere in possesso di:

• laurea triennale in “scienze dei servizi giuridici”, “scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione”, “scienze politiche e delle relazioni internazionali”, “scienze economiche”, “scienze dell’economia e della gestione aziendale”;

• in alternativa, diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e commercio;

• oppure, laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Per partecipare al secondo bando, invece, i titoli di studio richiesti sono:

• laurea triennale in “scienze dei servizi giuridici”;

• in alternativa, è ammesso il diploma di laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente;

• oppure, laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

In questo caso, i compiti della risorsa riguardano l’assistenza e la consulenza agli utenti, attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare, procedimenti di volontaria giurisdizione, attività di monitoraggio in caso di rifiuto o riserva dei conservatori.