Soldi sotto al materasso? Oggi è il posto più insicuro dove metterli: come difendersi da ladri e inflazione

In che modo si possono tenere al sicuro i propri risparmi? Il vecchio metodo di tenerli sotto il materasso non è più efficace come un tempo. Grazie a questi metodi si può anche raggirare il pericolo inflazione

Il miglior metodo per conservare i soldi è metterli sotto il materasso o la mattonella. Quante volte vi siete sentiti dire questa frase dai vostri nonni. I tempi però cambiano e se prima questa affermazione poteva essere quanto meno opinabile adesso si può tranquillamente definire errata.

Infatti ciò non serve né a proteggersi dall’inflazione né dai furti casalinghi che stanno diventando sempre più frequenti e deleteri. Quindi è bene trovare delle soluzioni alternative e soprattutto sicure che riescano anche a contenere le possibili svalutazioni dovute dall’andamento del mercato.

Le migliori strategie per far fruttare il proprio denaro

Col passare degli anni la moneta tende a svalutarsi proprio per effetto dell’inflazione (addirittura il 40% in 20 anni), ma nonostante ciò sono ancora molti gli italiani scettici rispetto ai metodi di risparmio bancario. Invece così facendo le somme messe da parte si rivaluteranno di anno in anno e si avrà un rendimento costante nel corso del tempo.

Un metodo efficace è quello di aprire dei fondi pensione. Ciò comporta l’accantonamento di una somma più o meno fissa ogni mese con l’obiettivo a lungo termine di farsi una propria pensione. Queste somme vengono poi rivalutate in base all’inflazione e possono essere ritirate nel momento in cui si esce definitivamente dal mondo del lavoro.

Altro metodi di risparmio di gran lunga più flessibili sono i PAC, ovvero i piani di accumulo. Sono dei veri e propri salvadanai, dove accantonare le proprie somme di denaro ogni mese. Dopo molti anni il denaro si rivaluta e non perde nulla per “colpa” dell’inflazione.

Ci si ritrova con una buona somma di denaro messa da parte per progettare al meglio la propria vita. Dunque in virtù di ciò si può dire che risparmiare in questo modo è un modo intelligente per garantire a se stessi e alla propria famiglia un futuro più roseo e sicuro. Che sia a medio o lungo termine questa pratica è sempre molto importante. Un modo per sopperire anche ad eventuali periodi di magra come ad esempio è capitato durante la lunga fase pandemica. Mi raccomando però ciò va fatto con gli strumenti sopracitati e non mettendo i soldi sotto il materasso come si faceva un tempo.