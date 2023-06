Inps, arriva un nuovo bando di concorso | L’occasione della vita

Recentemente, il Governo ha autorizzato l’INPS all’assunzione di nuovo personale entro quest’anno. Di seguito tutti i dettagli.

Sono in arrivo interessanti novità per chi è alla ricerca di un impiego! Secondo quanto previsto dal decreto PA pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 giugno, prestissimo l’Istituto Previdenziale darà il via a numerose nuove assunzioni. Gli innesti previsti andranno ad aggiungersi a quelli già previsti dal piano triennale.

Il piano assunzioni dell’Ente, che nasce con l’intento di snellire il comparto e garantire il ricambio generazionale, prevede, nel triennio 2023 – 2024, il reclutamento di 13 mila risorse, 7 mila per il 2023.

Per soddisfare la richiesta di figure professionali, oltre allo scorrimento di graduatorie passate, saranno indetti concorsi pubblici. I posti in ballo sono a tempo indeterminato e riguarderanno diversi profili. Nelle prossime righe tutti i profili ricercati.

Concorso INPS: ecco tutti i dettagli

Stando al piano assunzioni INPS, entro quest’anno, saranno reclutate le seguenti figure:

• 751 unità di area C, posizione economica C1. Assunzione per scorrimento graduatoria;

• 751 unità in posizione economica C1, per progressione verticale;

• 645 unità inquadrati in area B, posizione economica B1. Il reclutamento delle risorse avverrà tramite concorso o scorrimento di graduatorie;

• 385 unità per Area C da assumere tramite concorso;

• 64 risorse da inquadrare in posizione economica B1, a seguito di progressione verticale;

• 47 medici della prima fascia funzionale. L’assunzione è prevista a seguito scorrimento della graduatoria;

• 20 unità per dirigenti amministrativi della seconda fascia funzionale, di cui, 10 unità saranno inserite a seguito di scorrimento della graduatoria e 10 tramite corso – concorso bandito dalla Scuola nazionale dell’amministrazione – SNA;

• 12 medici della seconda fascia funzionale da inserire a seguito scorrimento della graduatoria;

• 10 professionisti legali di primo livello da assumere tramite scorrimento della graduatoria;

• 3 dirigenti di I fascia. L’assunzione avverrà tramite concorso;

• 5 professionisti tecnico – edilizi di I livello. Assunzione per scorrimento della graduatoria;

• 3 professionisti statistico – attuariali di primo livello, assunzione per scorrimento della graduatoria.

Allo stato attuale, non si conoscono ancora precise indicazioni sui requisiti richiesti e sulle modalità di presentazione della domanda di partecipazione. Comunque, trattandosi di diversi profili è molto probabile che ci siano opportunità sia per chi è in possesso di laurea, che per chi è in possesso di diploma di maturità. Certamente, maggiori informazioni si avranno in seguito alla pubblicazione dei bandi sulla piattaforma InPa, il nuovo portale per il reclutamento della Pubblica Amministrazione. Qui sarà possibile raccogliere tutte le informazioni necessarie in merito al nuovo bando di concorso INPS 2023 e inoltrare l’apposita domanda di partecipazione, una volta, effettuata autenticazione tramite Spid.