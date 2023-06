C’è una città storica d’Italia che vi paga 150 euro al mese se decidete di trasferirvi

Il Comune ha deciso di sovvenzionare le persone che decidono di trasferirsi con l’auspicio di aumentare il numero di abitanti e di incoraggiare i giovani e le famiglie a prendere casa in città

Essere pagati per vivere in una bellissima città situata nel nostro paese. No, non è fantascienza, ma è ciò che sta accadendo in un grande centro italiano. Il Comune infatti vuole incrementare la popolazione residente e per questo ha deciso di elargire un contributo di 150 euro al mese per un anno a chi decide di trasferirsi.

L’intento è quello di aumentare il numero dei giovani e delle famiglie in città ragion per cui il consiglio comunale ha deciso di stanziare 400.000 euro per finanziare cento domande all’anno. Non resta che capire qual è questo posto, che può vantare tanta arte e una rara bellezza.

Qual è la località d’Italia in cui si può usufruire di questi benefici

Si tratta di Mantova ridente città situata nella zona meridionale della Lombardia. Il sindaco Mattia Palazzi ha parlato dell’iniziativa che spera possa attirare nuovi residenti così da promuovere la ristrutturazione di tantissime case sfitte in città che vengono spesso ignorate dai proprietari.

Il bando è aperto sia alle famiglie sia i singoli cittadini ed è rivolto ai professionisti con stipendi di circa 1200-1500 euro al mese, che dovranno firmare un contratto di affitto di almeno un anno. Il primo cittadino ha dato un’ulteriore rassicurazione in merito alle offerte di lavoro, affermando che ce ne saranno moltissime nei prossimi due anni. A ciò va aggiunto che molte aziende del posto sono alla ricerca di giovani, il che di questi tempi non è propriamente un piccolo particolare.

Non solo denaro però. La città è circondata da laghi ed è ricca di palazzi rinascimentali. Tra i suoi punti forte ci sono anche l’arte e la cucina (nel 2017 è stata eletta Regione Europea della Gastronomia nel 2017). Un aspetto quello culinario che in Italia non può mai passare in secondo piano.

Ritornando al bando al momento non è stata annunciata alcuna soglia reddituale e le domande per il programma di Mantova da 150 euro al mese apriranno ufficialmente a settembre. Quindi è bene restare sintonizzati per capire quali saranno le evoluzioni di questa situazione che potrebbe far gola davvero a tante persone. Provare a candidarsi non costa nulla, male che vada la domanda potrà essere respinta. Un motivo in più per provare ad avanzare la propria candidatura.