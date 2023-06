Con Google flights puoi trovare voli low cost per l’estate: come funziona

Il potente motore di ricerca di Google è fondamentale per trovare dei voli a prezzi convenienti. Come utilizzarlo al meglio in vista delle vacanze estive

Partire per un viaggio soprattutto durante la stagione calda è da sempre un motivo di gioia, ma organizzarlo non è sempre così piacevole. Soprattutto quando si parte per destinazioni non propriamente vicine c’è bisogno di prenotare dei voli, il che può risultare a dir poco stressante.

Quando ci si lascia andare a questo genere di operazioni vanno considerati vari fattori. In primis i costi perché di certo non si può fare il passo più lungo della gamba. Vanno però incastrati anche i giorni che si hanno a disposizione e gli orari che sono più comodi.

Google Flights: cosa fare per trovare i voli convenienti

Avvalersi di Google Flights potrebbe rendere la vita meno complicata sotto questo punto di vista. Si tratta di un motore di ricerca di Google che con pochissimi passaggi può aiutarvi e non poco a venire a capo della situazione. Di fatto è un sistema di comparazione dei voli che ha una grafica piuttosto minimalista e facilmente intuibile.

Per dirla all’italiana potremmo chiamarlo Google voli e grazie ad esso possiamo confrontare i prezzi e tutte le varie alternative possibili per quanto concerne gli aeroporti e gli orari. Così sarà di gran lunga più semplice trovare il volo low cost più adatto alle proprie esigenze.

La prima cosa da fare per iniziare la ricerca è loggarsi con il proprio account Google, ovvero quello che si usa per la email. In questo modo il sistema del motore di ricerca riconoscerà l’aeroporto più vicino e lo inserirà in automatico nella sezione aeroporto di partenza. Chiaramente si può comunque settare diversamente se si ha l’esigenza di partire da un altro scalo.

Il resto è tutto abbastanza semplice. Va inserita la destinazione, il numero dei passeggeri e l’opzione andata e ritorno. Chiaramente si può flaggare anche su solo andata. Molto importante è la scelta della classe di volo (Economy, Premium Economy, Business e First). Una volta completati tutti gli inserimenti si può procedere con la ricerca cliccando sull’apposito tasto “Cerca”.

Nei risultati usciranno due gruppi: uno con i migliori voli d’andata e uno con quelli di ritorno. Ci sono poi tante altre opzioni relative ai bagagli, agli scali e alle compagnie aree. Si possono anche monitorare i prezzi di una determinata tratta in modo tale da poterla acquistare nel momento in cui sia più favorevole. Basta controllare la email con le comunicazioni a riguardo. Davvero straordinario e assolutamente da provare.