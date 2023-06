Attenzione al “buono Shein da 500 euro”: dietro si cela una clamorosa truffa

Il “buono da 500 euro euro di Shein” fa parte di una serie di phishing con cui molte persone hanno purtroppo già avuto a che fare. Ecco in che modo si materializza

Le truffe sono sempre dietro l’angolo e i malviventi ingegnano costantemente nuovi metodi di raggiro. Una delle ultime in ordine di tempo riguarda un noto brand di abbigliamento, che è stato preso d’assalto dai truffatori e riutilizzato per i loro loschi scopi.

Il meccanismo per certi versi è sempre uguale: viene inviato un brevissimo sondaggio in cui si promettono premi di una certa importanza e chissà perché alla fine si “vince” sempre. In questo caso è un buono Shein da 500 euro. Non resta che scoprire questo piano malefico volto solo ad estorcere i vostri dati sensibili da riutilizzare per i propri lochi scopi.

Truffa buono Shein da 500 euro: ecco a cosa prestare attenzione

Si tratta di un concorso estivo che ha sempre premi da elargire. Una volta che si risponde si clicca su un gioco di pacchi per poi passare a ritirare. Bisogna poi inviare gli estremi di pagamento, ovvero indirizzo email, nome, cognome e un conto corrente in corso di validità o gli estremi della carta di credito.

Ed è qui che viene a galla la verità: nell’ipotesi migliore non si avrà mai il desiderato buono da 500 euro, ma solo addebiti senza ricevere in cambio un bel niente. Purtroppo a ciò va aggiunto che i malviventi conoscono tutti i vostri dati, che userà a suo piacimento. Inoltre attiveranno lo stesso meccanismo con altre persone che in molti casi potrebbero cascarci.

Può capitare però che il sito riconosca quando vi collegate da PC e si disattivi. Facendo una prova può capitare di ricevere un avviso di potenziale truffa e imbattersi in un errore di apertura. Il portale simula poi una chiusura per evitare che gli utenti più lungimiranti possano segnalare il tutto.

Se si cade nella trappola l’unica via di uscita è bloccare il conto corrente e gli eventuali dati della carta forniti e denunciare la cosa alle autorità. Contestualmente vanno cambiati i dati e le password degli account di posta elettronica eventualmente coinvolti. Divulgare queste informazioni in maniera chiara e corretta può invece essere utilissimo per evitare che qualcun altro possa cascarci. Molto importante è aiutare anche chi non ha troppa dimestichezza con gli strumenti tecnologici per potergli così evitare di avere a che fare con i criminali del web.