Le trappole dei supermercati: cosa si cela dietro le offerte ‘miracolose’

Le offerte dei supermercati e gli inganni dietro gli sconti: quali sono gli obiettivi

Il supermercato è un luogo che accomuna tutte le tipologie di persone. Chiunque sceglierà infatti un momento della sua settimana per dedicarsi alla spesa. I supermercati sono in effetti luoghi di aggregazione, in quanto riescono a offrire a tutti le più disparate categorie di prodotti.

Molti scelgono di effettuare i propri acquisti in un supermarket poiché in essi vi è spesso la possibilità di trovare offerte convenienti e sconti dedicati ai clienti fidelizzati. Ma ciò che molti non sanno è che vi è una precisa strategia da parte dei gestori di questi negozi per attrarre clienti e indurli a spendere quanto più possibile.

Quali sono le strategie di marketing attuate dai supermercati?

Le offerte sono dunque spesso solo degli specchietti per le allodole. Nello specifico dobbiamo fare molta attenzione alle offerte di volantino che propongono acquisti 3×2 (cioè prendi 3 prodotti pagandone 2), ciò perché in realtà mascherano dei celati aumenti di prezzo del singolo bene che perciò ripagherà il terzo regalato da solo.

Un ulteriore pericolo è dato da quei prodotti che troviamo in promozione a cifre che terminano con 0,99 centesimi. L’associazione mentale che il nostro cervello fa scattare nel guardare la cifra apparentemente bassa del 0,99 centesimi non ci fa badare alla reale portata del prezzo che ci stanno somministrando.

Ciò che molti consumatori non immaginano è che l’intero supermercato è in realtà una vetrina per affascinare e catturare il cliente. Sono degli esperti a valutare e decidere esattamente dove riporre i prodotti e come esporli per far sì che essi vengano visti e desiderati dal potenziale compratore.

Tutto il supermarket è in verità il frutto di una ponderata strategia di marketing sia per quanto riguarda l’esposizione sia per ciò che riguarda la proposta delle offerte.

Come evitare di essere raggirati

L’unico modo per sfuggire all’affabulazione del marketing da supermercato è quello di stare bene attenti a cosa stiamo acquistando. Al di là delle offerte di volantino e dell’esposizione dei prodotti, bisognerà guardare per bene le etichette e confrontare i prezzi del prodotto propostoci in offerta con altri di pari livello ma differente marchio.

Comprendere le tattiche del mercato del commercio ci potrà aiutare a comprendere meglio il mondo dei supermercati e a farci fare delle scelte corrette ed economiche.