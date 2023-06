Legge 104, quando riconoscono il Comma 3? Tutte le risposte che in molti aspettavano

La Legge 104, conosciuta anche come Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, rappresenta una importante normativa per la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Ma chi può avere la 104 e come si fa la domanda per beneficiare del sostegno economico e dei vantaggi legati ad essa? Uno dei punti salienti di questa legge è il riconoscimento del Comma 3, che riguarda le persone affette da handicap grave.

Cosa prevede il riconoscimento della 104 c. 3?

Il riconoscimento del Comma 3 della L. 104 si rivolge alle persone affette da handicap grave. Queste persone sono definite come coloro che presentano una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%. Il riconoscimento del Comma 3 offre loro una serie di benefici e tutele, sia a livello fiscale che di assistenza.

Il riconoscimento della Legge 104 comma 3 riguarda anche l’invalidità civile?

No, il riconoscimento della L.104 c. 3 non è direttamente collegato all’invalidità civile. L’invalidità civile è un’altra forma di riconoscimento che riguarda l’incapacità al lavoro o al lavoro abituale, ma ha requisiti e procedure diverse.

Quali sono le diciture presenti nel verbale di riconoscimento della Legge 104 comma 3?

Nel verbale di riconoscimento del Comma 3 della Legge 104, vengono indicate le seguenti diciture: “handicap grave”, “invalidità civile grave” o “art. 3 comma 3 Legge 104/92”. Queste diciture attestano il riconoscimento della disabilità aggravata e permettono al beneficiario di accedere ai benefici previsti dalla legge.

Qual è la procedura amministrativa per il riconoscimento della Legge 104 comma 3?

La procedura per richiedere il riconoscimento del Comma 3 della L. 104 prevede la presentazione di una domanda presso la Commissione Medica Locale o l’INPS. È necessario compilare l’apposito modulo, allegando la documentazione medica e le relazioni degli specialisti che attestino l’handicap grave. La Commissione Medica valuterà la documentazione e procederà all’esame del caso per determinare l’idoneità al riconoscimento del Comma 3.

Cosa guarda la Commissione per riconoscere i benefici legati alla L. 104

La Commissione Medica valuta la documentazione medica e le relazioni degli specialisti per determinare l’esistenza di un handicap grave, ovvero una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%. Vengono presi in considerazione vari fattori, come le patologie presenti, le limitazioni funzionali, l’autonomia nelle attività quotidiane e l’incapacità di svolgere un lavoro abituale.

Quali sono i vantaggi per i disabili gravi se viene concessa la L. 104 ?

Il riconoscimento del Comma 3 della Legge 104 offre una serie di benefici per il portatore di handicap grave. Tra i principali vantaggi fiscali, vi è la possibilità di accedere a detrazioni d’imposta per spese mediche, assistenza personale, acquisto di ausili e attrezzature specifiche, trasporto e riabilitazione.

Inoltre, il riconoscimento del Comma 3 offre opportunità di assistenza, come l’accesso a servizi socio-sanitari e assistenziali, l’assegnazione di assistenti personali, l’agevolazione nell’accesso al lavoro, l’esenzione dal ticket sanitario e la priorità nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi pubblici.

Come richiedere il riconoscimento della Legge 104 comma 3

Per richiedere il riconoscimento del Comma 3 della Legge 104, è necessario compilare l’apposito modulo e presentarlo presso la Commissione Medica Locale o l’INPS. È importante allegare la documentazione medica completa e le relazioni degli specialisti che attestino l’handicap aggravato. È consigliabile anche fornire eventuali certificazioni o documenti che possano supportare la richiesta.