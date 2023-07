Cosa controllare prima di mettersi in viaggio con la macchina: i passaggi da non dimenticare mai

In questa fase sono ancor di più le persone che si mettono alla guida con l’intento di raggiungere le destinazioni turistiche. Cosa bisogna sempre fare prima di partire

Nei prossimi tre mesi saranno tantissime le famiglie e i gruppi di amici che si metteranno in viaggio in macchina per andare in vacanza. Sicuramente è la soluzione migliore per risparmiare. Ovviamente però comporta anche un maggiore grado di stress e di rischio.

Appunto per questo è bene prendere tutte le precauzioni del caso per evitare imprevisti o avvenimento infelici. Quindi ecco quali sono le verifiche da fare tassativamente sul proprio veicolo prima di avventurarsi in questo modo e mettersi al volante per diverse ore.

I check da fare prima di mettersi alla guida: quali sono i segnali da non sottovalutare

Di primo impatto ciò che fanno anche i conducenti meno esperti e constatare lo stato delle ruote. L’incubo di bucare in autostrada o su strade di montagna e di costa accomuna un po’ tutti. Ciò si può scongiurare valutando la loro usura e i corretti valori di pressione. Sulla stessa scia troviamo i liquidi, in primis l’olio motore.

Senza questo si rischia di mandare in tilt tutto e di arrecare dei danni alle volte irreparabili per la vettura. Lo stesso va fatto per l’olio dei freni e per il fluido refrigerante dell’antigelo. Decisamente più trascurata è la pulizia dei filtri, sia dell’aria che del carburante. I più esperti fanno questo genere di operazione autonomamente. Chi ha meno dimestichezza è meglio che si affidi ad un professionista.

Capitolo freni. Se creano anche solo un minimo problema non si può guidare. Un concetto che non vale solo per i viaggi più lunghi bensì anche per le tratte brevi. Quindi dischi, pasticche e ganasce vanno tassativamente tenuti sotto osservazione. Va inoltre rivisto anche il sistema di antibloccaggio per accertarsi che funzioni correttamente.

Cosa manca per poter essere sicuri di poter percorrere tanti chilometri senza alcun problema? Sicuramente le luci e gli indicatori di direzione. Oltre ad una questione di sicurezza c’è sa considerare anche le possibili di sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 335 euro.

Completano l’opera i dispositivi di sicurezza come airbag, l’ABS e tutti i sistemi ADAS e la revisione della batteria. Mediamente durano 3 anni ma vanno anche valutati altri fattori come le condizioni d’utilizzo e l’efficienza dei sistemi elettrici. Meglio sempre disporre di un tester per controllare la carica e il voltaggio della batteria.